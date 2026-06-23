«El hombre de Zapatero en Venezuela» decide no declarar en la Cámara Alta

Manuel Fajardo, compareciendo este lunes en el Senado. Isa Saiz | EUROPAPRESS

«Señorías, no voy a responder a sus preguntas y amparo mi silencio en la imposibilidad de realizar manifestaciones sobre algo que desconozco». Así argumentó este lunes su estrategia el empresario Manuel Fajardo García, responsable de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVV) y relacionado con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La declaración se produjo al comienzo de su comparecencia en el Senado, ante la comisión que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Manuel Fajardo es hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Fajardo Palarea. El juez Calama, instructor del caso Plus Ultra, lo definió como «el hombre de Zapatero en Venezuela» y le atribuye ser el primer vínculo entre la cúpula de la aerolínea y el entorno del exlíder socialista, según reflejan algunos de los mensajes que figuran en la causa.

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«El que calla oculta»

El PP fue el primero en preguntar en la comisión. Lo hizo Antonio Luengo Zapata, vocal del grupo, quien, después de 15 minutos de intervención, consiguió entablar un breve diálogo con un investigado que continuamente se negaba a responder. «El que calla oculta», le dijo el popular a Fajardo, que decidió romper su guion para replicar: «Ese es un dicho de los últimos años para cortar las libertades de muchos ciudadanos. Y no significa eso; lo que hago es preservar mi derecho a la privacidad, a la intimidad, y no voy a contestar».

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Ante la falta de respuestas, Luengo optó por la vía personal. «¿Por qué usaba el teléfono de su madre, que es lo más sagrado del mundo, para este tipo de negocios? ¿Le ha contado o le ha ocultado que la está involucrando en un procedimiento de una posible organización criminal?». Fajardo continuó con su estrategia del silencio, agotando por momentos la paciencia del senador: «Está usted faltando al respeto a la Cámara Alta y a los españoles. Queremos saber de forma clara cuál fue su papel en el rescate de Plus Ultra».

La segunda intervención fue de Vox. La senadora Paloma Gómez le comentó a Fajardo que, si iba a seguir sin responder, ella podía hacer un análisis de por qué cree que está allí. El investigado aceptó la propuesta. «En el 2019, Venezuela atravesaba una de las peores hiperinflaciones del mundo [...], pero a usted eso no le importó, ya que disponía de una poderosa carta de representación bajo la manga, al ser calificado como lugarteniente de Zapatero en ese país». Tras tres minutos de exposición, Gómez pasó a formular preguntas, sin obtener ninguna respuesta.

«Señor Fajardo, desde mi grupo parlamentario lamentamos que esta mañana el Partido Popular lo haya utilizado para generar su contenido», comentó la secretaria segunda de la Mesa, la socialista Inmaculada Sánchez Roca, al comienzo de su intervención dedicada, en gran parte, a criticar a los populares. «Ayer lo decía una noticia. La marca Feijoo no despega y, ante la falta de proyectos políticos, piden comisiones en el Senado».

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Turno de alegato

La presidenta popular de la Comisión, Ana María Beltrán Villalba, quiso negar el turno de alegato a Fajardo al considerarlo injusto por la actitud del investigado: «Usted no ha querido contestar a los senadores, sin aludir concretamente a qué artículo constitucional se acogía».

Acto seguido, el portavoz del PSOE, Alfonso Gil Invernón, le recordó a Beltrán que no podía alterar «las reglas del juego de la Comisión, que precisamente han sido aprobadas por ustedes, Vox y UPN». Finalmente, la presidenta accedió y Fajardo pudo pronunciar su alegato: «Se ha dicho que he lavado capitales y se me han imputado muchos delitos que no he cometido. Aunque es verdad que no he contestado a las preguntas, también se han violado mis derechos en esta Comisión».