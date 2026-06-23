La Guardia Civil detiene a seis personas tras registrar el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizaron un registro en el Ayuntamiento de Soria Wifredo García Álvaro | EFE

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de este martes un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria por orden de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, plaza número 3, dentro de unas diligencias judiciales sobre las que han trascendido pocos detalles. Según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno, las diligencias estarían relacionadas con el Área de Comercio del Ayuntamiento.

Como resultado de las actuaciones practicadas hasta el momento, han sido detenidas seis personas, cuatro de ellas en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid. Asimismo, se han practicado tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

El Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE desde el año 2007, ha emitido un comunicado como respuesta a la intervención de agentes judiciales en sus dependencias. En la nota asegura que está «prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones».

No hay muchas más pistas, ni por parte de la Subdelegación del Gobierno en Soria, que informó de la intervención en un primer momento, ni por parte del Ayuntamiento o del propio PSOE. Hay que recordar que el actual secretario autonómico de los socialistas, Carlos Martínez, ha sido el alcalde de Soria hasta hace escasas semanas, cuando dejó el puesto en manos de su compañero de filas Javier Antón.

«Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias», justificaba el Consistorio en su comunicado.

De momento, los responsables del PSOE en Castilla y León han preferido guardar silencio y el partido se ha remitido al comunicado del Ayuntamiento de Soria.