Extinguido el incendio que obligó a desalojar la Torre Moeve, el segundo edificio más alto de España y propiedad de Pontegadea

Incendio en la torre Moeve en Madrid CEDIDA A EP | EUROPAPRESS

La Torre Moeve, uno de los cuatro rascacielos de la nueva zona financiera de Madrid, se vio afectada por un incendio en la planta 23, que ya ha sido extinguido, según fuentes de la compañía energética. Sobre las 17:05 horas de esta tarde, los Servicios de Emergencias recibieron una llamada alertando de la presencia de humo tras una «explosión» que no ha causado de momento ningún herido, según informan fuentes policiales a este periódico. Las personas que se encontraban en el interior de la torre han comenzado a desalojar su lugar de trabajo tras activarse el protocolo antiincendios. Tres trabajadores han sido rescatadas tras permanecer atrapados en los pisos superiores, según explican las mismas fuentes.

De manera inmediata, varias dotaciones de Bomberos y de la Policía Local se han desplazado al complejo financiero, ubicado en el número 259 del Paseo de la Castellana, para acotar la zona, ayudar con la evacuación y hacer frente a las llamas, que se han iniciado en un cuarto técnico de refrigeración ubicado en el piso 23 y luego se han propagado por toda la planta: el humo llegó a romper al exterior por dos fachadas opuestas, según se puede divisar desde el lugar de los hechos.

Según un trabajador de una empresa ubicada en una de las cuatro torres, «la gente ha salido corriendo» aunque en relativa «calma», debido a que anteriormente se habían realizado simulacros para situaciones similares. «Nos hemos dejado nuestras pertenencias en las oficinas porque todo ha sido muy rápido», asegura esta fuente, que añade que «hay cientos de desalojados» entre todos los edificios.

Se trata del segundo incendio que sufre en menos de un año la Torre Moeve, anteriormente conocida como Torre Foster. El anterior tuvo lugar en diciembre de 2025. El inmueble es propiedad de Pontegadea desde 2016. La sociedad patrimonialista de Amancio Ortega lo compró en 2016 por 490 millones. El edificio es el segundo rascacielos más alto de toda España, con 45 pisos y 248 metros de altura, y es propiedad de Amancio Ortega desde el año 2016.

Otro incendio en diciembre de 2025

Inaugurada en mayo de 2009 y diseñada por el arquitecto Norman Foster, la Torre Moeve es el segundo edificio más alto de España con 248 metros, uno menos que su vecina torre de Cristal. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor del empresario Amancio Ortega, que compró a Bankia el edificio en septiembre de 2016. La torre era propiedad de Bankia desde 2007, cuando se la compró a Repsol por unos 815 millones de euros, cuando aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis. Además de la sede central de Moeve, el inmueble, una de las conocidas como 'cuatro torres' de la zona norte de Madrid, también cuenta con oficinas de Amazon y otras compañías.

El incendio registrado este martes es el segundo que registra la torre en seis meses: el pasado 15 de diciembre, un fuego en un transformador en el sótano del edificio obligó a desalojar el edificio de manera preventiva, sin que se registrasen heridos.