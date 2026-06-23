Begoña Gómez se queja por la retirada del pasaporte y asegura que no existe riesgo de fuga

Begoña Gómez, en el Parlamento Europeo hace dos semanas. Violeta Santos Moura | REUTERS

La defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, solicitó este martes a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque lo antes posibles las medidas cautelares que le impuso el juez instructor Juan Carlos Peinado. Este le impuso la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar dos veces al mes en el juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid. Gómez subrayó que no existe riesgo alguno de fuga.

Un día antes de la citación de Gómez en el juzgado para entregar el pasaporte, el letrado de la mujer del presidente, el exministro Antonio Camacho, pidió a la Audiencia de Madrid —superior jerárquico que revisa los recursos contra decisiones de Peinado— que alce dichas medidas ante la afectación de una serie de derechos fundamentales. La asesora de Gómez, Cristina Álvarez, igualmente procesada y con las mismas medidas cautelares, hizo entrega ayer de su pasaporte en sede judicial. El juez no precisó estas condiciones al tercer imputado, el empresario Juan Carlos Barrabés.

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El abogado argumenta, según las fuentes consultadas por Efe, que no hay riesgo de fuga posible en Begoña Gómez cuando está permanentemente sometida a un dispositivo de seguridad gestionado por la Policía Nacional, como mujer del presidente del Gobierno. Y carga duramente contra el juez Peinado por sugerir que esos policías que integran el equipo podrían, a iniciativa propia o cumpliendo órdenes, colaborar para «facilitar» una hipotética fuga. Una afirmación realizada sin base o indicio alguno y de forma especulativa, según expuso en su recurso la defensa.

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Arraigo social y familiar

Con todo, el abogado insiste en que la posibilidad de que la mujer del presidente del Gobierno se fugue es inexistente, y subraya además el arraigo familiar, social y laboral de Begoña Gómez, quien ha comparecido siempre que ha sido obligatoria su presencia ante el juez Peinado. También ve innecesario el letrado la medida que obliga a Begoña Gómez a comparecer cada quince días en el juzgado de la Plaza de Castilla, precisamente porque su equipo de seguridad sabe cuál es su localización en todo momento.