Ataca sexualmente a una mujer y cinco policías lo detienen tras intentar huir a nado en Almería

Agentes de la Policía Nacional en el mar interceptando al presunto agresor sexual El Correo

Una mujer de 44 años ha sido víctima de una brutal agresión sexual en las últimas horas después de que un hombre, de 21 años, la sorprendiera en el interior de su autocaravana situada junto a la desembocadura del río Andarax (Almería). El ataque ocurría este domingo, 21 de junio, sobre las 17.30 horas, según han informado desde la Comisaría Provincial de Almería. El presunto agresor se valió de una navaja y un palo para lograr su cometido. Fuentes cercanas al caso subrayan que no llegó a consumarse el acto pero durante el forcejeo, la víctima sufrió heridas de diferente consideración que le dejaron lesiones graves en el rostro así como «cortes y golpes» en el cuerpo.

La agresión sexual fue frustrada gracias a la intervención de un ciudadano que escuchó los gritos de auxilio. Al acercarse, observó al atacante semidesnudo de cintura para abajo sobre la víctima y comenzó a tocar insistentemente el claxon de su vehículo para alertar a otras personas y obligar al agresor a detenerse.

El presunto agresor sexual —indocumentado y a la espera de confirmar su identidad—, abandonó a la mujer malherida huyendo a la carrera para ocultarse entre la maleza. El testigo llamó inmediatamente a la Policía Nacional y facilitó una descripción del autor y de los hechos. Al llegar, los agentes —encargados de velar por la seguridad ciudadana— encontraron a la víctima con diferentes lesiones en el cuerpo y fue asistida y trasladada al Hospital Materno Infantil de Almería, donde se activó el protocolo de actuación ante agresiones sexuales con intervención de los servicios de Medicina Forense y Ginecología.

Los agentes acordonaron la zona para preservar los vestigios existentes y solicitaron la presencia de especialistas de Policía Científica, que realizaron la correspondiente inspección técnico-policial para reconstruir la secuencia de una agresión que pudo tener consecuencias aún más dramáticas.

Detenido tras huir a nado

Mientras los agentes asistían a la víctima, otro policía realizó una batida para dar con el sospechoso. Al percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió una nueva huida, esta vez hacia el mar. Se adentró en el agua hasta situarse a «unos cien metros de la orilla», según indican desde la Comisaría Provincial de Almería, intentando escapar a nado. Sin embargo, la fuga estuvo a punto de terminar en tragedia. Los agentes observaron cómo comenzaba a hundirse y mostraba claros signos de agotamiento extremo.

Cinco policías se introdujeron en el mar para rescatarlo, un escenario que se volvió complicado por el fuerte oleaje y el estado de semiinconsciencia del sospechoso, que apenas podía colaborar. Tras alcanzarlo y sacarlo a la orilla, los agentes lograron estabilizarlo. Posteriormente, fue detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones.

Antes de ser trasladado a dependencias policiales, tuvo que ser evacuado a un centro sanitario para ser evaluado por su estado físico. Los cinco agentes que participaron en la detención también tuvieron que recibir asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante el forcejeo.

Desde la Policía Nacional resaltan «la colaboración ciudadana, la rápida respuesta policial y la determinación de los agentes», que evitaron que el agresor «lograra consumar la penetración» a la víctima y, posteriormente, que el supuesto atacante perdiera la vida durante su huida. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía preservaron así la vida del mismo hombre al que acababan de perseguir por «unos hechos de extrema gravedad, garantizando que pueda responder por ellos ante la justicia», indican.