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El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel
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Vota y opina: ¿Ves justificada la petición del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez?
ESPAÑA
El CGPJ acordó abrir expediente al magistrado tras insinuar este que los escoltas policiales de la mujer del presidente del Gobierno colaborarían en su fuga22 jun 2026 . Actualizado a las 12:07 h.
El juez Peinado continúa firme en la causa contra Begoña Gómez. El pasado sábado el magistrado solicitó la retirada del pasaporte de la mujer del presidente del Gobierno ante, a su juicio, la posibilidad de que esta se fugase con la ayuda de los policías que la escoltan. Esta misma mañana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó abrir expediente a Peinado tras considerar que sus insinuaciones pueden incurrir en una falta grave. Y tú, ¿crees que Peinado tiene motivos para solicitar la retirada del pasaporte de Begoña Gómez?
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