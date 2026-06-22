Vota y opina: ¿Ves justificada la petición del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez?

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La Voz

ESPAÑA

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros / Efe

El CGPJ acordó abrir expediente al magistrado tras insinuar este que los escoltas policiales de la mujer del presidente del Gobierno colaborarían en su fuga

22 jun 2026 . Actualizado a las 12:07 h.

El juez Peinado continúa firme en la causa contra Begoña Gómez. El pasado sábado el magistrado solicitó la retirada del pasaporte de la mujer del presidente del Gobierno ante, a su juicio, la posibilidad de que esta se fugase con la ayuda de los policías que la escoltan. Esta misma mañana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó abrir expediente a Peinado tras considerar que sus insinuaciones pueden incurrir en una falta grave. Y tú, ¿crees que Peinado tiene motivos para solicitar la retirada del pasaporte de Begoña Gómez?

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