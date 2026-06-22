Vota y opina: ¿Ves justificada la petición del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros / Efe

El juez Peinado continúa firme en la causa contra Begoña Gómez. El pasado sábado el magistrado solicitó la retirada del pasaporte de la mujer del presidente del Gobierno ante, a su juicio, la posibilidad de que esta se fugase con la ayuda de los policías que la escoltan. Esta misma mañana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó abrir expediente a Peinado tras considerar que sus insinuaciones pueden incurrir en una falta grave. Y tú, ¿crees que Peinado tiene motivos para solicitar la retirada del pasaporte de Begoña Gómez?

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