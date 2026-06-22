El Supremo condena a Ábalos a 24 años por el caso mascarillas

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión Pool | EUROPAPRESS

Primera sentencia contra la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez y máxima pena a José Luis Ábalos y a Koldo García. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro a 24 años de prisión y a su antiguo a otros 19 por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el primer juicio por corrupción de la era Sánchez. La resolución, adoptada por unanimidad, considera probado que el exdirigente socialista y su exmano derecha formaron una organización criminal con reparto de funciones y cometieron graves delitos de corrupción, una práctica que, según la Sala, provoca un «grave deterioro de la confianza ciudadana» y «socava la arquitectura democrática del Estado».

La sentencia impone además cuatro años y medio de cárcel al empresario Víctor de Aldama, aunque acuerda suspender la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos. Esa suspensión queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La pena de Ábalos es altísima: coincide con los 24 años reclamados por Anticorrupción, mientras que la de Koldo queda ligeramente por debajo de los 19 años y medio solicitados por el Ministerio Público y la de Aldama se aleja de los siete años que pedía la Fiscalía.

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La condena tiene un peso político evidente. No afecta a un exalto cargo periférico, sino a quien fue mano derecha de Sánchez durante sus años decisivos en el PSOE: secretario de Organización entre el 18 de junio del 2017 y el 12 de julio del 2021, ministro de Fomento y después de Transportes, y fiel escudero del actual presidente en las luchas internas que le devolvieron a la secretaría general socialista.

El Supremo considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama. Es el núcleo del llamado caso mascarillas: la compra de material sanitario en plena pandemia a través de contratos públicos que, según el tribunal, estuvieron contaminados por la organización criminal formada por Ábalos, Koldo y el empresario.

La Sala también da por acreditada la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos. Ese dato fue uno de los ejes de la acusación: pagos periódicos vinculados al exministro y canalizados dentro de la relación entre el antiguo responsable de Transportes, su asesor y Aldama.

La sentencia incluye además la contratación de dos conocidas de Ábalos en empresas públicas y el pago del piso de una de ellas. También considera probado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, así como el alquiler de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, igualmente con opción de compra.

El tribunal conecta esas últimas operaciones con gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y con la concesión de una licencia de hidrocarburos. La resolución ensancha así el caso más allá de las mascarillas y da por acreditado un circuito de favores, pagos, contratos y beneficios personales alrededor del antiguo núcleo de poder de Transportes.

El juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama se celebró en el Tribunal Supremo entre el 7 de abril y el 6 de mayo del 2026. Fueron 14 jornadas maratonianas, con sesiones de mañana y tarde, para juzgar la primera gran pieza penal del caso Koldo. El fallo unánime abre ahora una nueva fase política y judicial para el resto de derivadas todavía vivas.