Los socios de Sánchez aplauden la sentencia contra Ábalos y Koldo y critican que Aldama «se vaya de rositas»

La diputada de Sumar, Aina Vidal, en la rueda de prensa ofrecida en Madrid Maria Aguilella Pardo | EFE

«Es inaudito que un pijo mafioso sin escrúpulos que se decidió a jugar con la vida de los españoles durante la pandemia a día de hoy se vaya de rositas a la calle». Es la reacción de los dirigentes de Sumar a la condena del Tribunal Supremo, conocida este lunes, contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Aplauden la «contundencia» del alto tribunal respecto a las penas impuestas contra el exdirigente socialista y el que fuera su mano derecha, pero critican que el comisionista de la trama no vaya a entrar en la cárcel como consecuencia de su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción —«ha prestado una cooperación plena y continua, a lo largo de todo el procedimiento, mantenida y completada en el juicio oral, facilitando información veraz y relevante, medios de prueba y datos significativos para la acreditación de los hechos enjuiciados» reza la sentencia al tiempo que añade que este comportamiento «le hacen merecedor del reconocimiento de la atenuante analógica de confesión tardía o de colaboración con la justicia en forma muy cualificada».

Leer más: Sánchez clausura un acto sobre España verde y digital mientras se conoce la sentencia y evita mencionarla

La portavoz adjunta y parlamentaria de Comuns, Aina Vidal, aplaudía, pocos minutos después de que se diese a conocer la sentencia, la «contundencia con la que se trata a aquellos que meten la mano donde no deberían». No obstante, cargaba contra el Supremo por permitir que De Aldama no vaya a pisar la cárcel. «Ya está bien de que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas nos sigan dando lecciones», apuntaba, mientras aseguraba que «da vergüenza». «Esperábamos que la sentencia fuera ejemplarizante, no solo por lo que hicieron, sino también por el momento en el que lo hicieron», exponía, aunque matizaba, de nuevo, que «resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas».

Leer más: Feijoo exige la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones: «Es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio»

La diputada del bloque progresista, además, cargaba contra el PSOE al asegurar que este, y el resto de casos judiciales, que rodean al partido «lastran» la acción del Gobierno. Por ello, emplazaba a los socialistas, y más en concreto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «ser transparentes» y «dar todas las explicaciones». Por su parte, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, que comparecía junto a Vidal, instaba, de igual manera, a los socialistas a «limpiar» y «poner en orden» el partido para, así, «dejar de ser un lastre para el Gobierno y el bloque progresista en su conjunto». Y temiendo que los escándalos que sacuden en estos momentos a Ferraz, reclamaba a Sánchez explicaciones extensas, claras, concretas y transparentes.

Los socios de investidura

Desde ERC, también socios de investidura de Sánchez hace casi tres años, la secretaria general del, Elisenda Alemany, llamaba, también, a hacer «limpieza» dentro del PSOE. «Ábalos, Koldo y Leire», comentaba. Añadía, además, que «es evidente que los socialistas tienen un problema, que ha dejado pudrir y enquistar. Eso no se resuelve limitándose a culpar al árbitro. Sabemos que no es neutral, pero no pueden hacerse goles en su propia portería» y emplazaba a Sánchez a que «explique» las medidas con que piensa alejarse de la corrupción y que deje de «victimizarse». También en el seno de los republicanos, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, El líder de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ponía el acento en la parte que afecta a De Aldama. «Es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros: Si colaboras, libras», escribía en redes sociales.

De igual manera, Rufián volvía a cuestionar, como lleva haciendo desde que se conoció la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, a poner su cuestionamiento sobre la duración de la legislatura. «¿Aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar no resistir», añadía el portavoz de ERC en la Cámara Baja.