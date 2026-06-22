Sánchez clausura un acto sobre España verde y digital mientras se conoce la sentencia y evita mencionarla

El presidente del Gobierno, en la clausura del acto «España verde y digital», celebrado en Madrid J.J.Guillen | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía en su agenda esta mañana una intervención pública en el Teatro Real de Madrid sobre fondos europeos. En este acto no hizo referencia a la sentencia condenatoria de Ábalos, Koldo y Aldama, y, en el plano político, solo se limitó a trasladar su cariño y reconocimiento a Keir Starmer, el primer ministro británico que acababa de dimitir.

El Gobierno y el PSOE evitan por ahora valorar de manera directa la decisión del Tribunal Supremo de condenar a 24 años de prisión al exsecretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero lo que ya han hecho es cargar con el trato preferente que la corte ha dado al empresario Víctor de Aldama, al que la Guardia Civil consideró en sus informes el «nexo corruptor» de la trama. El comisionista del caso Mascarillas ha sido condenado a 4 años y medio, pero no tendrá que entrar en prisión porque la pena queda suspendida por su colaboración con la justicia.

El menos contenido de los miembros del Ejecutivo, el ministro Óscar Puente, ha criticado la actuación del alto tribunal con su habitual tono cáustico en la red social X. «¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y «colaboráis», el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión», apuntado. «Es una sentencia tremendamente aleccionadora».

En una línea similar, la portavoz de la ejecutiva socialista, Montse Mínguez, ha señalado lo que a su juicio es una desproporción clara. «Quien la hace, que la pague por supuesto, pero: 24 años para Ábalos; 19 años para Koldo, y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP -ha subrayado- ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo».

Esta misma mañana, en la SER, antes de conocerse la sentencia, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, había dejado claro, pese a todo y frente a estos cuestionamientos, que «la inmensísima mayoría de los jueces hacen su trabajo con rigor y con independencia» y que en el caso concreto de Ábalos y su asistente, Koldo García, el propio PSOE consideró desde un primer momento que había «indicios sólidos» y tomó las medidas oportunas.