El Poder Judicial expedienta al juez Peinado tras insinuar que los policías que escoltan a Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse

Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, en la tribuna de público del Congreso, en una imagen de archivo. Emilio Naranjo

El juez Juan Carlos Peinado no echa el freno a pesar de la controversia desatada con su decisión de quitar el pasaporte a Begoña Gómez invocando el supuesto riesgo de que sus propios escoltas la ayuden a escapar del país. El instructor ha citado a la imputada este miércoles, 24 de junio, a las seis de la tarde, para notificarle formalmente las medidas cautelares acordadas tras enviarla a juicio y requerirle personalmente la entrega del pasaporte. La providencia afecta también a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asistía a la esposa del presidente del Gobierno y que igualmente fue enviada al banquillo por cuatro delitos.

La fecha añade otra coincidencia política a una causa ya cargada de simbolismo: Gómez deberá acudir al juzgado el mismo día en que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a su entorno político. La decisión de Peinado se produce minutos antes de que el Consejo General del Poder Judicial anunciase que le abre un expediente por su alusiones a la policía después de emitir el auto en el que explicaba las medidas cautelares que le había impuesto a Begoña Gómez.

La providencia, fechada el 20 de junio, ordena citar a «las acusadas» para que comparezcan «a fin de notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre». El juez añade otro requerimiento: ambas deberán comunicar al juzgado si disponen de algún pasaporte adicional al español, «ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad».

El trámite ejecuta una de las medidas cautelares más sensibles del auto de apertura de juicio oral. Peinado acordó el sábado retirar el pasaporte a Gómez y Álvarez, prohibirles salir de España y obligarlas a comparecer dos veces al mes ante el juzgado mientras dure la causa y hasta que exista una resolución firme. No impuso esas restricciones al empresario Juan Carlos Barrabés.

La resolución que abrió juicio oral envió a Begoña Gómez ante un jurado popular por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Cristina Álvarez afronta esos mismos cuatro delitos. Barrabés, en cambio, irá a juicio únicamente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El juez justificó las cautelares por el riesgo de que las acusadas intenten eludir la acción de la Justicia. Ese razonamiento provocó un choque institucional después de que Peinado sugiriera en su auto que los agentes encargados de escoltar a Gómez podrían facilitar una hipotética fuga, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos». Interior elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial -que este mismo lunes debate sobre el tema- y la Dirección General de la Policía defendió públicamente el honor, la integridad y la profesionalidad de sus agentes.

La defensa de Gómez también ha llevado el asunto al órgano de gobierno de los jueces. Su abogado, Antonio Camacho, presentó una queja al CGPJ tras denunciar que tuvo conocimiento por la prensa de la apertura de juicio oral y de las medidas cautelares antes de recibir notificación formal. En ese escrito alegó una vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva.

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El caso queda ahora abierto en varios frentes. En el juzgado de Peinado, la providencia del miércoles servirá para materializar la retirada del pasaporte y activar la anotación de las medidas en la aplicación SIRAJ, el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. En la Audiencia Provincial de Madrid, las defensas mantienen recursos contra decisiones previas del instructor, incluida la tramitación por la vía del jurado y las medidas cautelares.

Óscar López, convencido de que algún juzgado acusará al juez Peinado de prevaricación

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, está «absolutamente convencido» de que «tarde o temprano» algún juzgado acusará de prevaricación al juez Juan Carlos Peinado por su actuación en el caso de Begoña Gómez. En una entrevista en RNE, López ha calificado la instrucción del juez como «un monumento a la injusticia, a la indefensión, a la ausencia de garantías».

A la vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunía para estudiar un posible expediente sancionador a Peinado por sus afirmaciones en el auto sobre Begoña Gómez, en el que apunta que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga, Óscar López ha afirmado que esta última decisión del juez es «la traca final de un atropello que ha durado dos años y medio».

Además, el ministro ha acusado a Peinado de ser el responsable de haber notificado a la prensa, «incluso antes que las partes», el auto del pasado sábado, al decir que es un «hecho gravísimo» que «el señor Peinado se vaya el sábado por la mañana al juzgado, que ni siquiera estaba de guardia, y con el calor que hace en Madrid, para emitir ese auto infame y mandárselo a la prensa».