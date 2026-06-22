Moreno pide agilizar la investidura en Andalucía para poder aprobar los presupuestos «cuanto antes»

Moreno Bonilla, presidente en funciones del Ejecutivo andaluz, durante la votación para la elección de la mesa del Parlamento de Andalucía, celebrada el pasado 10 de junio. Julio Muñoz | EFE

La investidura en Andalucía de Juanma Moreno Bonilla sigue sin estar garantizada algo más de un mes después de las elecciones. El presidente en funciones y candidato popular necesita dos escaños para poder repetir en la presidencia de la comunidad y, a día de hoy, Vox es el único que se puede incluir en la ecuación de la gobernabilidad.

El presidente del Parlamento andaluz comenzará este martes la ronda de contactos con los distintos partidos para poner fecha al pleno de investidura, sin que nada todavía esté atado. Moreno abrirá el ciclo de entrevistas con la idea de celebrar «cuanto antes» el primer debate y confiado en poder aprobar los futuros presupuestos autonómicos «en tiempo y forma».

Leer más: Bonilla y Rueda frente a Ayuso Fernando Hidalgo

«Espero que ese diálogo que tenemos abierto con Vox, una vez excluida la izquierda, sea fructífero, razonable, sensato y productivo para el interés general de los andaluces», ha dicho este lunes en un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Leer más: Moreno asume una negociación con Vox: «A nadie le vamos a pedir que nos regale sus votos»

«No hay novedades», ha manifestado sobre el actual estado de las conversaciones con Vox, sin dar más datos y apelando a su discreción. El propio presidente de la Junta en funciones ha participado en la reunión con representantes del partido ultraderechista para garantizar la gobernabilidad en Andalucía, un encuentro que ambas partes calificaron de «cordial», pero sin resultados. En esta línea, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, ha pedido a los partidos «facilitar» la investidura de Moreno porque es «el único que tiene posibilidades». «Esperamos que el resto de grupos huyan del tacticismo y faciliten la única investidura posible. Andalucía no está para el bloqueo y no se lo puede permitir», ha comentado desde la sede regional del partido.

«Las prisas no son buenas consejeras. Creo que lo más importante es que tengamos un buen acuerdo y que este sea estable, priorizar a los andaluces, y la mejor manera de hacerlo es tener estabilidad durante cuatro años», ha insistido.

Pero el reloj corre. Jesús Aguirre deberá proponer, como presidente del Parlamento, un candidato a la investidura en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el pasado 11 de junio. Moreno, para ser presidente, debe conseguir mayoría absoluta, es decir, lograr el apoyo de dos diputados más de los 53 con los que cuenta. De no obtenerla, se iría a una segunda votación en la que solo sería necesaria la mayoría simple.