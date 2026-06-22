El juez Pedraz accede a retirar del caso Leire los documentos ajenos a la causa como pidió el PSOE

Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid) con documentación intervenida, en una imagen del pasado 27 de mayo. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido este lunes a la petición del PSOE de eliminar del caso Leire los documentos ajenos a la investigación que fueron intervenidos durante el requerimiento judicial del pasado 27 de mayo en la sede central del partido, en la calle Ferraz.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Pedraz ha acordado abrir una pieza separada secreta de expurgo con todo lo aportado por el PSOE en el requerimiento (documentación y evidencias) en la que únicamente serán parte el interesado y el Ministerio Fiscal, con el fin de determinar «lo que ha de quedar incorporado en las actuaciones y, en su caso, lo que haya de ser eliminado».

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Para ello, el magistrado ha ordenado incorporar a esa pieza reservada «los documentos escaneados y copias de trabajo de los volcados y clonados presentados por la UCO en esta sede judicial a la Unidad de Tratamiento Documental». Asimismo, ha requerido a dicha unidad que aporte «únicamente» lo que sea de interés para la causa y que sobre tal contenido se inicie el proceso de expurgo.

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Pedraz ha advertido al PSOE que, al no estar personado en este procedimiento, «no cabe aceptar que el mismo, sin representación alguna admitida como tal en las actuaciones, haga sucesión de solicitudes y aportación de documentación a los autos». «No obstante, tratándose de completar el requerimiento efectuado el 27 de mayo del 2026, se tiene por aportada dicha documentación, dándose traslado a la unidad actuante», ha aclarado.

Por otra parte, el magistrado ha recordado que en la causa está personada como investigada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, «sin que conste que hasta la fecha haya dejado de ejercer dicha función», por lo que propone que sea ella «quien aporte, a través de su representación, cualquier documentación del citado partido político que se repute de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados si lo estiman oportuno».

«Un daño irreparable»

El PSOE había pedido a Pedraz retirar con urgencia de la causa todos aquellos correos, carpetas y archivos digitales que no guarden relación con la investigación, ya que de no procederse a ello se podía producir «un daño irreparable» al partido, a los derechos de sus militantes «y a los de terceros que se relacionan con él».

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«Cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus militantes», además de perjudicar el funcionamiento y la estrategia del partido como organización política —estando, además, otras formaciones políticas personadas como acusación—, había indicado el PSOE en su escrito al juez.

El PSOE ha explicado que, en cumplimiento del requerimiento judicial, le fueron entregados a la Guardia Civil efectos informáticos que, al ser genéricos de departamentos concretos como gerencia, garaje, seguridad o control de seguridad, «en la mayoría de su contenido no guardan relación alguna con el objeto de investigación»