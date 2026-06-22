Feijoo exige la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones: «Es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la rueda de prensa que ofreció en Génova Rodrigo Jimenez | EFE

Alberto Núñez Feijoo, compareció este lunes en la sede nacional del PP tras conocerse la condena de 24 años contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia ante la «situación límite» que atraviesa la democracia española y para reclamar una vez más la convocatoria de elecciones generales. «Es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio», aseveró el líder de los populares en su comparecencia.

El líder del PP no habló de presentar una moción de censura, pero sí pidió a los socios habituales del PSOE que dejen caer al presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. «Es indecente que siga un minuto mas, insostenible para sus socios e insoportable para los españoles, nadie le votó para las mordidas, ni para que se organizaran cacerías contra la policía, la Guardia Civil, los medios y la Justicia», dijo.

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Poco antes se manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien preguntó a Sánchez, si «no es suficiente» la sentencia del Supremo para llamar a las urnas ya. «Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba... Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?», escribió en sus redes sociales.