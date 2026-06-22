César Calderón, consultor político: «Dos millones de electores progresistas están huérfanos de partido al que votar»

Lourdes Pérez MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El  consultor político y fundador de Redlines, César Calderón.
El  consultor político y fundador de Redlines, César Calderón. Virginia Carrasco

Con «Cómo ganar unas elecciones» en la mano, el consultor político y fundador de Redlines no cree que el auto de Peinado movilice si el PSOE lo deja en ataque a la familia del presidente

22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Este junio de pasión política y mundialista parece hecho ex profeso para sumergirse en Cómo ganar unas elecciones, el libro en el que César Calderón disecciona la construcción y los resultados de 11 campañas electorales

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