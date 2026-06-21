El delfín de Xavier Trias se impone al candidato de Puigdemont en Barcelona

El actual lider del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbís, durante las primarias que Junts per Catalunya celebra este viernes en Barcelona. Alejandro Garcia

Varapalo a Carles Puigdemont en las primarias de Junts en Barcelona. La militancia eligió este domingo a Jordi Martí Galbis como candidato del partido en las próximas municipales del 2027, en lugar de Jaume Alonso Cuevillas, el preferido por el expresidente de la Generalitat.

Entre las 934 personas con derecho a voto, Martí obtuvo el apoyo de 253, el 40 % del total, por delante de la diputada Pilar Calvo, también avalada por la cúpula de Waterloo, que logró el 29 % de los votos. Cuevillas tuvo que conformarse con el 18 % de los apoyos, por delante de Gloria Freixa, que logró el 11 %.

El proceso se desarrolló de forma telemática a lo largo del fin de semana, con cuatro candidatos en liza. Jordi Martí, el hombre que se batirá con el socialista Jaume Collboni, el actual regidor de la ciudad condal, en mayo del 2027, es el actual presidente del grupo municipal en el consistorio barcelonés.

Fue la mano derecha del exalcalde Xavier Trias, el veterano referente político de la antigua Convergencia, que dejó el Ayuntamiento de Barcelona en julio del 2024, pese a ser el más candidato más votado en las últimas elecciones. Aunque las primarias de Barcelona tienen un marcado componente local, la derrota de los aspirantes de Puigdemont deja al político de Waterloo muy tocado en clave interna.