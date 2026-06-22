Un CGPJ partido en dos abre expediente a Peinado con el voto decisivo de Perelló

Reunión del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo CGPJ | EFE

A las 9.15 horas de este lunes daba comienzo la reunión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un único punto del día: valorar si se abre o no un expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción del caso en el que se encuentra imputada la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un encuentro que da continuidad al del domingo de manera telemática desde las 10.00 horas y que acabó sin consenso de los miembros. Ahora, la comisión permanente del órgano, con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ha decidido abrir dicho expediente al magistrado gracias al voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló. Este movimiento de la máxima institución judicial llega después de que el instructor del caso insinuase que los policías encargados de la escolta en la Moncloa podrían facilitar la hipotética fuga de Gómez, argumento que Peinado utilizó para retirarle el pasaporte y obligarla a comparecer de manera quincenal en el proceso en el que se le atribuyen cuatro delitos vinculados a la corrupción.

La decisión coincide con la citación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a Begoña Gómez para que entregue su pasaporte este miércoles. No obstante, la medida adoptada por el CGPJ no afecta a estas medidas cautelares, por lo que la mujer del presidente del Gobierno no podrá salir del país. El caso pasará ahora al Promotor de la Acción Disciplinaria, el órgano que determinará si las afirmaciones del juez —que también sientan a Gómez ante un jurado popular— constituyen una «falta grave de desconsideración» hacia la Policía Nacional, según el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si se concluye que el magistrado incurrió en ella, la propuesta de sanción volverá a debatirse en el seno del Consejo.

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La votación en la comisión permanente reflejó la previsible división del bloque: cuatro votos a favor de los vocales de corte progresista, bloque conformado por los magistrados Argelia Queralt, Bernardo Fernández y Carlos Hugo Preciado; frente a cuatro en contra del ala conservador, constituida por José Eduardo Martínez, José Carlos Orga Larrés, Alejandro Abascal e Isabel Revuelta de Rojas, quienes formularon un voto particular -con el que mostraron su rechazo a remitir el auto de Peinado al Promotor de la Acción Disciplinaria. Ante este empate, el voto de calidad de Perelló fue el que terminó por inclinar la balanza.

Elevado por las quejas de Marlaska y Camacho

Esta resolución del CGPJ llega después de un fin de semana de alto voltaje. El sábado por la noche, el secretario de la comisión permanente envió un mensaje a los integrantes de la misma convocándoles a la primera reunión. La iniciativa partía de la queja elevada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que denunciaba el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en el que incurría, a su juicio, el auto emitido por Peinado. A ella se sumaba una segunda, presentada por el propio abogado de la afectada, el exministro socialista Antonio Camacho, quien acusaba al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de haber vulnerado el derecho a la defensa y a la tutela judicial por, entre otras cosas, haberse enterado por la prensa de la resolución en el caso que afecta a Begoña Gómez.