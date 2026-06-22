El CGPJ decidirá hoy si le abre un expediente al magistrado Peinado por afirmar que la policía ayudaría a fugarse a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo. Mariscal

El contestado auto por el que el juez Juan Carlos Peinado envía a juicio con jurado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos vinculados a la corrupción, y le retira el pasaporte por riesgo de fuga dio lugar a una reacción muy infrecuente por parte del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano analiza ya si incoa expediente al instructor —el paso preliminar para una posible sanción en un procedimiento, en todo caso, largo— por una posible falta grave, al haber argumentado en su resolución, como razón de peso para impedir a Gómez salir al extranjero, que los policías que la escoltan podrían ayudarla en un hipotético intento de fuga.

Los vocales, que estaban convocados online a las diez de ayer para votar sobre la apertura del expediente, volverán a reunirse de modo presencial hoy a las nueve de la mañana, dada la relevancia del asunto y con la eventual infracción —el artículo 418.5 de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)— encima de la mesa, según confirmaron a Colpisa fuentes solventes del CGPJ.

Una mesa sobre la que están ya las quejas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el proceder de Peinado, dirigidas a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y la oficializada este mismo domingo por el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, quien denuncia una vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución por, entre otras cosas, haberse enterado por la prensa de la resolución sobre su defendida.

La sanción sobre la mesa

El artículo 418.5 de la LOPJ es el precepto que determina que los integrantes de la carrera pueden ser castigados por «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». El arco de potenciales sanciones que prevé la legislación para las faltas graves o muy graves van de la advertencia a una multa de hasta 6.000 euros pasando por el traslado forzoso a 100 kilómetros del juzgado o tribunal, la suspensión de hasta tres años e incluso el apartamiento de la carrera. Pero, en todo caso, Peinado se jubila, al cumplir el máximo de 72 años, el 27 de septiembre. Y, como recuerdan en el Consejo, lo que se le abrirá, de momento, serán unas diligencias informativas, sin que, por ejemplo, el expediente al que dio lugar la queja presentada hace un año por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haya sido aún resuelto.

El Consejo lleva horas inmerso en una vorágine muy poco habitual, a cuenta de la controvertida actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dictó el sábado un auto de 84 folios que desató un vendaval político y judicial. Según las fuentes del CGPJ consultadas, el incendio fue tal que llevó a que el secretario de la comisión permanente enviara un mensaje a las once de la noche del sábado a los integrantes de aquella convocándolos para abrir de oficio un expediente potencialmente sancionador a Peinado. Los vocales concernidos recibieron después una comunicación por WhatsApp de la propia Perelló anclando la iniciativa a la posible vulneración por el togado del mencionado artículo 418.5 de la Ley del Poder Judicial. La presidenta, de adscripción progresista, tiene el voto dirimente en una comisión en la que se sientan, atribuidos a esa misma corriente, Argelia Queralt, Bernardo Fernández y Carlos Hugo Preciado, y por el ala conservadora, José Eduardo Martínez, José Carlos Orga Larrés, Alejandro Abascal e Isabel Revuelta de Rojas.

Votación a debate

La convicción que cundió entre los vocales, al menos en el sector progresista, es que la cita convocada con carácter urgente a las diez de la mañana de este domingo por vía telemática era para votar directamente sobre la propuesta de Perelló de incoar «diligencias comunicativas» a Peinado. Pero, minutos antes de la reunión online, un representante conservador planteó la necesidad de que se entrara al debate, dada la importancia del caso. Y, cuando ya había comenzado la votación, según los medios consultados, fue la presidenta del Poder Judicial quien apostó por evaluar «otras opciones». De tal forma que, en medio de una notable confusión que algún vocal tilda de «irregular», el encuentro y la decisión que vaya a adoptarse quedan pospuestos a las nueve de la mañana de hoy.

La Policía Nacional eleva el tono de su respuesta al juez Peinado por el auto en el que abre juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno y le impone medidas cautelares alegando que Begoña Gómez podría valerse de los agentes de seguridad en la Moncloa para fugarse. La Dirección General de la Policía, en un comunicado, rechaza cualquier insinuación de colaboración para eludir la Justicia, y reivindica el compromiso de sus agentes con la legalidad y la colaboración con los tribunales.

La Dirección General de la Policía Nacional sostiene que resulta «injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes», y rechaza las insinuaciones de que estos pudieran «cooperar en la elusión de la Justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares». Además, reivindica que los funcionarios desarrollan su labor bajo los principios de «neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley», y alerta de que cualquier valoración especulativa sobre su actuación menoscaba el prestigio de la institución.

Frente común

La nota añade que la defensa de la «honradez y honestidad» de los policías es compatible con el «debido respeto institucional a la independencia judicial» y a las resoluciones de los tribunales. No obstante, insiste en que la Policía Nacional mantiene un compromiso «inquebrantable» con la legalidad constitucional y la colaboración con la Justicia.

El pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional refuerza el frente común ya abierto el sábado por los principales sindicatos policiales contra las afirmaciones del juez Peinado. Jupol calificó de «auténtica barbaridad» sugerir que agentes de la Policía Nacional pudieran «colaborar en una hipotética fuga», y denunció que esas acusaciones suponen un «injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares», mientras que el SUP expresó su «absoluto rechazo» a cualquier manifestación que ponga en duda la «profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad» de los agentes.