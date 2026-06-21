Sánchez aprovecha el auto contra Begoña Gómez para salir «al ataque» en pleno temporal judicial
MADRID / COLPISA
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El presidente comparece el miércoles en el Congreso dispuesto a reivindicar sus «logros», con el salvavidas de sus socios pese al aluvión de casos de corrupción22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Nadie nos va a hacer sentir vergüenza». Esa era ya la posición en Moncloa de cara a la última semana de actividad parlamentaria antes del verano en un contexto político muy difícil, pero el auto