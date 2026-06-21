Muere el tercer menor rescatado tras el accidentente en una playa de Tarragona

Imagen de la playa de la Arrabassada de Tarragona. JAVIER DIAZ | EFE

Un tercer menor que estaba ingresado en estado crítico ha muerto en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que tuvo lugar este viernes en la playa de l'Arrabassada, en el que se vieron implicados otro menor de 12 años que falleció ahogado y un menor de 13 años que falleció este sábado en el hospital.

Según Protección Civil, los socorristas alertaron a los servicios de emergencia, sobre las 15:30 horas del viernes, de que seis jóvenes tenían problemas para salir del agua mientras se bañaban en la zona de la cueva del Gos. Tres de los jóvenes lograron salir por sus propios medios, pero los otros tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencias. Finalmente acabaron falleciendo.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un apunte en X recogido por Europa Press este domingo en el que se ha mostrado profundamente conmocionado por el suceso: «No hay palabras en estos momentos de dolor», ha expresado. Illa ha trasladado su apoyo y afecto a las familias y amigos de los jóvenes y al Club Deportivo La Floresta, y ha agradecido su trabajo a los profesionales del hospital Joan XXIII, así como al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), los Mossos d'Esquadra y los Bombers.