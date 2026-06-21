Un informe de la Policía abre la puerta a sentar en el banquillo a Josu Ternera por volar la T4

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Josu Ternera en París, en una imagen de archivo
Josu Ternera en París, en una imagen de archivo YOAN VALAT | EFE

Un informe de la CGI certifica que solo los ocho dirigentes que entonces estaban en la cúpula de ETA pudieron tomar la decisión de un atentado de esta envergadura en plena negociación con el Gobierno de Zapatero

22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Policía Nacional sostiene que la cúpula de ETA fue la única estructura con capacidad para decidir hacer saltar por los aires el aparcamiento de la T4 de Barajas, con una furgoneta-bomba cebada con cerca

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