Armengol no será la candidata del PSOE balear en las autonómicas del 2027

Javier Fernández | EUROPAPRESS

La secretaria general del PSOE balear y presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció este sábado que no optará a ser la candidata socialista a la Presidencia del Govern en las elecciones autonómicas del 2027 al considerar que España vive «momentos decisivos para todas las democracias». La decisión abre el proceso para elegir a quien encabezará el proyecto socialista en Baleares, mientras Armengol se ofrece para volver a liderar la candidatura balear al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales. Un movimiento que contrasta con la estrategia seguida hasta ahora por Ferraz, que había apostado por dirigentes con un marcado perfil nacional, como María Jesús Montero o Pilar Alegría, para disputar Gobiernos autonómicos, aunque sin obtener los resultados electorales que esperaba la dirección nacional del partido.

La presidenta del Congreso justificó su decisión, trasladada este mismo sábado a la ejecutiva durante su intervención en el Consell Polític del PSIB-PSOE celebrado en Palma, por la coyuntura política nacional e internacional y por la necesidad, a su juicio, de mantener una voz socialista fuerte en las instituciones del Estado. «Vivimos momentos decisivos para todas las democracias, que están amenazadas, y por eso es más importante que nunca tener un Gobierno socialista en España», aseguró, al tiempo que confirmó su disposición a volver a encabezar la candidatura balear al Congreso en las próximas elecciones generales. «Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos. Creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos», añadió.

La decisión de Armengol supone además el cierre de una etapa en la política autonómica balear. Tras presidir el Gobierno autonómico durante dos legislaturas consecutivas, entre el 2015 y el 2023, la líder socialista da el paso definitivo hacia la política nacional y deja al PSIB ante la tarea de elegir un nuevo referente para intentar recuperar el Ejecutivo autonómico en los comicios de 2027. Su salida de la carrera autonómica pone fin a un ciclo que comenzó en el 2015, cuando alcanzó la presidencia del Gobierno balear gracias a un pacto de izquierdas, y que tuvo su punto álgido en el 2019, cuando logró la primera y hasta ahora única victoria del PSIB en unas elecciones autonómicas. El proceso de primarias, previsto para el próximo mes de julio, servirá para despejar la incógnita sobre quién asumirá el relevo al frente del proyecto socialista en la región.

Giro en la estrategia política

La decisión de Armengol contrasta con la hoja de ruta seguida por el PSOE durante el segundo mandato de Pedro Sánchez, en la que han optado por situar al frente de candidaturas autonómicas a dirigentes con peso en la dirección federal o en el Gobierno de España. Así ocurrió con la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, en Andalucía, o con la ministra de Educación y portavoz federal, Pilar Alegría, en Aragón. A ellas se suman otros casos como el de la ministra de Ciencia, Diana Morant, en la Comunidad Valenciana o el del ministro Óscar López al frente del PSOE madrileño. Frente a esa tendencia, que de momento no ha dado los resultados esperados —Montero y Alegría cosecharon los peores resultados históricos del PSOE en sus respectivas comunidades—, la líder balear ha optado por recorrer el camino inverso: mantener su proyección en la política nacional y dejar paso a una nueva candidatura para disputar la Presidencia del Govern en el 2027.

Una decisión rupturista para uno de los perfiles fuertes, actualmente, en el PSOE. Armengol presidió el Govern durante dos legislaturas consecutivas, entre el 2015 y el 2023, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo y en la dirigente que más tiempo ha permanecido al frente del Ejecutivo autonómico. Pero tras la debacle electoral sufrida en los comicios de 2023, como ocurrió en la gran mayoría de los territorios que fueron escenario para la batalla política, Pedro Sánchez decidió sustituir a Meritxel Batet, que hasta entonces había ocupado la presidencia de la Cámara baja, por Armengol. Su nombramiento fue interpretado entonces como una muestra de la confianza de Sánchez en una de las dirigentes territoriales que más firmemente respaldó su liderazgo dentro del partido durante la última década. Tres años que no han estado exentos de polémica y de críticas lanzadas por la oposición, que le acusaban de hacer un uso partidista en favor de los socialistas del Congreso.

La marcha de Armengol de la primera línea autonómica abre además la sucesión en el PSIB de cara a las elecciones del 2027. Aunque la dirigente socialista continuará al frente de la secretaría general del partido, cargo que ocupa desde el 2012, serán las primarias previstas para el próximo mes de julio las que determinen quién encabezará la candidatura al Govern. Entre los nombres que ya circulan en los ámbitos internos del partido figura el de la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, considerada por distintos sectores de la formación progresista como una de las dirigentes mejor situadas para recoger el testigo de la expresidenta balear, que ha estado al frente de la secretaría general del grupo desde hace catorce años, un puesto que planea seguir ocupando. La elección del próximo cabeza de cartel será una de las decisiones más relevantes para el PSIB en los últimos años, al tratarse de la primera sucesión de Armengol al frente de una candidatura autonómica desde que asumió el liderazgo de los socialistas baleares en el 2012.