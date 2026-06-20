Mueren dos menores y otro continúa en estado crítico tras no poder salir del agua en una playa de Tarragona

Imagen de la playa de la Arrabassada de Tarragona. JAVIER DIAZ | EFE

Dos menores han muerto y otro ha resultado herido crítico este viernes por la tarde al no poder salir del agua en una zona de rocas de la playa de l'Arrabassada de Tarragona, según informan fuentes del Sistema de Emergencia Médicas (SEM) a Europa Press. De los tres rescatados, uno, de 12 años, no pudo ser reanimado por los sanitarios de los servicios de emergencias y los dos, de 13, fueron evacuados al hospital en estado crítico. En las últimas horas, ha fallecido también uno de ellos.

Según Protección Civil, los socorristas alertaron a los servicios de emergencia, sobre las 15:30 horas del viernes, de que seis jóvenes tenían problemas para salir del agua mientras se bañaban en la zona de la cueva del Gos. Tres de los jóvenes lograron salir por sus propios medios, pero los otros tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencias.

En un mensaje el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha lamentado el accidente. «Consternado por el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona, donde ha perdido la vida un menor. Mi cariño y todo el apoyo a la familia y amistades en estos momentos tan difíciles», ha apuntado en un mensaje en X. Los Mozos de Escuadra también han acudido al lugar con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima. Por su parte, los bomberos de la Generalitat de Cataluña han activado cinco dotaciones para las tareas de rescate.