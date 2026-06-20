Marlaska eleva una queja al Poder Judicial contra Peinado por las insinuaciones sobre los escoltas de Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el encuentro organizado por COFIDES con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en el Auditorio COFIDES/ICEX, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). Carlos Luján | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la tarde de este sábado la «más enérgica queja» a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de