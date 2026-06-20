Marlaska eleva una queja al Poder Judicial contra Peinado por las insinuaciones sobre los escoltas de Begoña Gómez

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el encuentro organizado por COFIDES con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en el Auditorio COFIDES/ICEX, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España).
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el encuentro organizado por COFIDES con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en el Auditorio COFIDES/ICEX, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). Carlos Luján | EUROPAPRESS

Asegura que las palabras del instructor «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»

21 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la tarde de este sábado la «más enérgica queja» a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de

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