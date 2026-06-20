Un sindicato policial exige a Peinado que rectifique por sugerir que los agentes de Begoña Gómez puedan ayudarle a fugarse

Imagen de archivo, agentes de la Policía Nacional delante de la Audiencia Nacional Daniel Gonzalez | EFE

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado retiraba el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y le obliga a presentarse ante sede judicial cada 15 días no solo ha despertado críticas desde el Gobierno, que ha salido en tromba para cargar contra el magistrado instructor. Los sindicatos policiales también han reaccionado y han exigido una rectificación por considerar una «barbaridad» que el escrito refleje que una de las razones por las que se imponen las medidas cautelares radica en la sospecha de Peinado a que Gómez pudiese valerse de agentes policiales adscritos a su escolta para huir y, así, evadir las posibles acciones que pueda llevar a cabo la Justicia.

En un comunicado difundido a través de redes sociales después de que se diese a conocer la resolución con la que Peinado pone fin a la fase de instrucción y manda el caso a juicio, probablemente con jurado popular, el sindicato defiende la actuación de los funcionarios destinados a la seguridad de la Presidencia del Gobierno y rechaza cualquier insinuación que pueda poner en duda su profesionalidad o su compromiso con el cumplimiento de la ley. «Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga», afirman desde la organización.

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Jupol subraya, asimismo, que los agentes encargados de la protección de autoridades desempeñan funciones estrictamente reguladas y sometidas al marco legal. «Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales», señala el sindicato.

La organización, que mantiene desde hace años una posición crítica con el Gobierno y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que cualquier sospecha sobre estos funcionarios supone un ataque injustificado a su reputación profesional. En este sentido, sostiene que «poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares». El sindicato también reclama una rectificación pública. «Consideramos imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones», señala.

La nota concluye con una defensa cerrada de la labor de los agentes destinados a la protección de autoridades y de la necesidad de preservar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. «La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos», remarca el sindicato policial.