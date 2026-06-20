El juez Peinado dice que «no cabe duda» de que los policías que escoltan a Begoña Gómez la ayudarían a fugarse

El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo. Mariscal

El pasaje más explosivo del auto de Juan Carlos Peinado no está en la apertura de juicio oral. Está unas páginas antes, en la explicación de por qué el juez entiende que Begoña Gómez debe quedarse sin pasaporte. El magistrado no solo aprecia riesgo de fuga por la gravedad de las penas. Da un paso más: sostiene que la escolta policial que acompaña a la esposa del presidente del Gobierno no elimina ese riesgo, sino que incluso podría facilitarlo. Es más, el controvertido instructor llega a insinuar que los agentes de las fuerzas de seguridad que escoltan a la esposa del jefe de Gobierno -en este caso policías nacionales- podrían llegar a colaborar activamente en un hipotético plan de fuga de la imputada al extranjero. sin recibieran órdenes de ello desde el Ministerio del Interior.

Juan Carlos Peinado saca a relucir esta teoría tan particular en su auto conocido este sábado como ariete para desmontar los argumentos del letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. El abogado precisamente había argumentado que esa fuga era imposible porque su clienta, por su condición de esposa del jefe del Ejecutivo, está «en todo momento» acompañada y custodiada por agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que no tendría margen real para sustraerse a la acción de la Justicia.

Peinado ha enviado este sábado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la comparecencia quincenal en el juzgado como parte de las medidas cautelares, en un auto que llega tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes. En concreto, en el final del auto en el que decreta la apertura de juicio, Peinado recuerda que la defensa de Begoña Gómez sostenía que al ser esposa del presidente del Gobierno hace que «en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los cuerpos de seguridad Del Estado».

Pero Peinado le da la vuelta a esa argumentación. «Lo que no cabe duda», escribe el juez, es que esos agentes «en un momento determinado» pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», ser «precisamente» quienes colaboren en «la acción o acciones» necesarias «para facilitar esa fuga». La frase no describe un plan concreto. No habla de billetes, fechas, llamadas ni preparativos. Pero sí convierte una hipótesis extrema en fundamento para mantener la cautelar más dura solicitada por las acusaciones: retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El razonamiento sigue. Peinado añade que la condición de Pedro Sánchez como «actual Presidente del Gobierno» es «algo efímero, y por tanto transitorio». Si esa situación cambia, sostiene, también desaparecería «esa protección, o acompañamiento» de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y eso, a juicio del instructor, «facilitaría, aún más, esa hipotética fuga».

No es un matiz menor. El juez está diciendo que la protección policial actual no basta para asegurar que Gómez estará siempre a disposición del tribunal. Y, además, que esa protección podría volverse irrelevante si Sánchez deja de ser presidente. La palabra clave es esa: «hipotética». Peinado no afirma que exista ya una maniobra en marcha. Plantea un riesgo futuro y lo conecta con la estructura de seguridad que rodea a la mujer del presidente.

El auto enlaza ese riesgo con las penas posibles. Para las acusadas, dice, el «abanico punitivo» iría de dos a dieciséis años de prisión. El escenario más favorable, en caso de condena, sería una pena de dos años. Pero, añade, «en cualquiera de otra hipótesis» la pena superaría ese umbral, lo que impediría suspender la ejecución y abriría la puerta al «ingreso en un establecimiento penitenciario». Ahí sitúa Peinado el riesgo: ante esa perspectiva, las acusadas podrían tratar de «eludir la acción de la justicia».

El juez aplica ese razonamiento a Begoña Gómez y también a Cristina Álvarez. De la asesora de Moncloa dice que ha venido actuando como asistente de Gómez, con «estrecha vinculación personal», acompañándola y coordinando sus actividades. Por eso concluye que dispone de una «situación similar» y de «los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia».

La formulación tiene carga política evidente. Hace solo unos días, Gómez accedió a Plaza de Castilla por el garaje tras una petición de Seguridad de Presidencia, que alegó la existencia de un «ambiente hostil y de rechazo social evidente». Entonces la seguridad oficial fue el argumento para protegerla de incidentes a la entrada y salida de los juzgados. Ahora Peinado utiliza esa misma realidad —su acompañamiento por agentes— en otra dirección: como elemento que no descarta el riesgo de fuga.

El auto no aporta una prueba directa de ese supuesto auxilio policial. Es una inferencia del juez dentro del capítulo de medidas cautelares. Una inferencia dura, escrita en términos poco habituales, que convierte la escolta de la mujer del presidente en parte del problema procesal y no en garantía suficiente de control judicial.

El Gobierno habla de «desproporción» y «persecución»

El PSOE vuelve a mostrar su apoyo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como ha hecho en otras ocasiones en las que el juez instructor del caso en el que se encuentra imputada, Juan Carlos Peinado, ha tomado decisiones controvertidas. El partido ha criticado que lleve «siendo perseguida judicial y políticamente» desde hace dos años. Además, han defendido que la apertura de juicio oral contra ella, junto a los otros dos imputados -Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés-, y la adopción de medidas cautelares -entre las que se incluye la retira del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial- son un «paso más» en lo que califican como «escándalo democrático que no se sostiene».

Los socialistas consideran que el auto emitido este sábado por el juez Peinado, que ya ha sido objeto de críticas por parte de miembros del partido en relación a las actuaciones que ha ido realizando desde que se abrió la investigación judicial, es una constatación de «la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos». Además, poniendo en el foco la parte del escrito judicial en la que se desliza la idea de que los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado podrían «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga», califican el documento como un «despropósito» y un «juicio político».