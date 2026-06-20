Feijoo deja a punto la maquinaria electoral para evitar otro 23J

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, a 20 de junio de 2026, en Sueca, Valencia. Rober Solsona | EUROPAPRESS

Fue en junio de 2024, tras las elecciones europeas que ganó el PP con el 34% de los votos, cuatro puntos por encima del PSOE, cuando Alberto Núñez Feijoo aprovechó una reunión a puerta cerrada con sus