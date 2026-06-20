Feijoo deja a punto la maquinaria electoral para evitar otro 23J
MADRID / COLPISA
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El líder del PP quiere impedir que un posible anticipo le pille de nuevo a contrapié y tiene «todo listo» por si a Sánchez le falla el salvavidas de sus socios21 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fue en junio de 2024, tras las elecciones europeas que ganó el PP con el 34% de los votos, cuatro puntos por encima del PSOE, cuando Alberto Núñez Feijoo aprovechó una reunión a puerta cerrada con sus