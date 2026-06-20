Las 43 correcciones del juez Calama en el interrogatorio: «Yo no soy la madre abadesa»

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El juez José Luis Calama, hace tres días, saliendo de la Audiencia Nacional después del interrogatorio a Zapatero.
El juez José Luis Calama, hace tres días, saliendo de la Audiencia Nacional después del interrogatorio a Zapatero. Borja Sanchez-Trillo | EFE

«Acostúmbrese que cuando yo hablo, usted tiene que guardar silencio y no rebatir», le dijo el magistrado al imputado

20 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Empecemos por las dichosas joyas». Así inició el juez Calama el interrogatorio a José Luis Rodríguez Zapatero, quien se negó a contestar sobre este tema. Durante la comparecencia, las correcciones del magistrado fueron constantes: hasta

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