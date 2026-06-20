Las 43 correcciones del juez Calama en el interrogatorio: «Yo no soy la madre abadesa»

El juez José Luis Calama, hace tres días, saliendo de la Audiencia Nacional después del interrogatorio a Zapatero. Borja Sanchez-Trillo | EFE

«Empecemos por las dichosas joyas». Así inició el juez Calama el interrogatorio a José Luis Rodríguez Zapatero, quien se negó a contestar sobre este tema. Durante la comparecencia, las correcciones del magistrado fueron constantes: hasta