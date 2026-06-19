Zapatero espera poder demostrar que las joyas fueron regalo del rey de Arabia Saudí aunque no las declarara a Patrimonio

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, en una imagen de la UDEF distribuida por la agencia Efe

José Luis Rodríguez Zapatero no quiso decirle al juez de dónde salieron las joyas. Pudo hacerlo el miércoles, cuando declaró como investigado ante José Luis Calama. No lo hizo. El magistrado abrió esa puerta al comienzo del interrogatorio y el expresidente la cerró con una sola frase: «No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado».

Esa fue toda su explicación judicial, de momento, sobre el ajuar de 1.323.915 euros hallado en la caja fuerte de su oficina de Ferraz durante el registro de la UDEF. Fuera de sala, sin embargo, su entorno trabaja ya en otra versión: las joyas serían regalos del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, fallecido en el 2015, entregados durante una visita oficial a España en 2007, cuando Zapatero estaba en la Moncloa.

Su abogado, Víctor Moreno Catena, dejó un plazo al final de la declaración. Calama preguntó cuándo estaría el expresidente en condiciones de declarar sobre las joyas. La respuesta fue breve: «Una semana, diez días. Como máximo». La defensa necesita ahora papeles, o al menos algún rastro documental, para sostener que aquellas piezas no proceden de una entrada irregular en España ni de patrimonio oculto, sino de obsequios protocolarios recibidos hace casi dos décadas.

La versión tiene recorrido jurídico si logra acreditarse. Si las joyas fueron un regalo oficial recibido en 2007, la defensa intentará combatir la imputación por contrabando y fraude fiscal. También jugará la carta de la prescripción. Pero hay un problema de entrada: esas piezas no figuran en la relación de regalos que Zapatero entregó a Patrimonio Nacional al dejar el Gobierno.

Y esa lista existe. Al final de su mandato se incorporaron al patrimonio público 531 obsequios recibidos durante sus años como presidente. En ese inventario sí aparecen regalos saudíes. Tres relojes y una figura ornamental con oro y plata, según la documentación conocida. Entre ellos, relojes de sobremesa dorados con esmeraldas entregados por el monarca saudí y una escena del desierto con palmera, jaima y figuras humanas en oro y plata. Pero no aparecen collares, pulseras, pendientes, sortijas ni los conjuntos de alta joyería que ahora investiga Calama.

Ahí está el agujero que la defensa tendrá que coser. Por qué unos regalos saudíes sí fueron entregados al Estado y otros, los más valiosos, acabaron años después en una caja fuerte de Ferraz. El entorno de Zapatero sostiene que eran presentes para su esposa, Sonsoles Espinosa, que fueron recibidos a través de los circuitos de protocolo de la época y guardados durante años sin que el matrimonio conociera su valor real. También alega que entonces no existía una regulación como la actual sobre regalos a altos cargos.

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Calama, de momento, no tiene eso por acreditado. Lo que tiene es una tasación de Ansorena y una pieza separada por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando. En el auto de apertura, el juez sostiene que el origen de las joyas «no está justificado». Y no habla de una colección menor.

La pieza más cara es un collar de oro blanco de 18 quilates, con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia, valorado en 278.000 euros. La segunda, otro collar de oro blanco con trece zafiros de Tailandia y diamantes, alcanza los 220.000. La tercera, también de oro blanco, con rubíes naturales y diamantes, está tasada en 155.000 euros.

Después vienen las piezas de cinco cifras, que tampoco tienen que ver con herencias familiares. Una pulsera de oro blanco con tres esmeraldas de Zambia y diamantes, 95.000 euros. Una sortija tipo cocktail con esmeralda central, 85.000. Pendientes largos con cuatro esmeraldas naturales, 80.000. Una pulsera con siete zafiros, otros 80.000. Pendientes tipo chandelier con ocho zafiros, 70.000. Una pulsera con rubíes y diamantes, 72.000. Pendientes de rubíes, 60.000. Una sortija de rubí, 26.500.

El miércoles, Zapatero no entró en ese terreno. Se refugió en el recurso presentado contra la apertura de la pieza separada. Calama aceptó que no declarara entonces, pero dejó claro que la explicación tendrá que llegar. Y el juez ya venía de una declaración en la que no toleró demasiados vacíos de memoria.

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Lo hizo con Portonovo, el restaurante en el que se sitúa una comida vinculada por la UDEF a una posible sociedad en Dubái. Zapatero no recordó si asistió. Calama le afeó no haberlo comprobado: «Creo que debería haberlo visto usted si la comida tuvo lugar con usted o sin usted». También le apretó por un eventual viaje a Emiratos Árabes con Julio Martínez Martínez, Julito. Cuando el expresidente dijo que no lo recordaba, el juez le cortó: «No estamos hablando de las calendas griegas. Emiratos Árabes Unidos no es Portugal».