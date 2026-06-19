Vota y opina: ¿Crees que el juez Peinado se está extralimitando en el caso Begoña Gómez?

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación contra Begoña Gómez para aclarar si pudo haber irregularidades en la adjudicación de contratos públicos financiados con fondos europeos. La nueva pieza se centra en posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea relacionados con contratos de Red.es adjudicados a una UTE formada por Innova Next, sociedad del grupo de Juan Carlos Barrabés, y The Valley Digital Business School.

Con esta nueva decisión, Peinado abre una carpeta dentro del caso, puesto que todavía sigue pendiente de decidir si envía a juicio ante un jurado a Begoña Gómez, Álvarez y Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Y tú, ¿consideras que esta nueva investigación ayudará a esclarecer los hechos?

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