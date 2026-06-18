Sánchez transmite su apoyo al expresidente Zapatero y dice que todos los presidentes del Gobierno han recibido regalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas. LAIA ROS / REUTERS

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó este jueves su confianza en la inocencia del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración judicial por el caso Plus Ultra. Algo que, según dijo, le ha comunicado personalmente, además de transmitirle «ánimo personal». Sánchez se solidarizó además con las hijas de Zapatero tras ser imputadas en el caso Plus Ultra.

Antes de incorporarse a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, Sánchez respaldó completamente a Zapatero y sus explicaciones tras declarar ante el juez como imputado. El presidente del Gobierno reconoció, respecto a las joyas incautadas en la caja fuerte del exlíder del PSOE, atribuidas en principio a regalos, que él mismo ha recibido obsequios como presidente.

Sánchez recordó el comunicado publicado por Zapatero en el que proclamó su inocencia, pidió confianza y mostró su respeto a la acción de la justicia. Y suscribió esas tres ideas como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. «Por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo», recalcó.

«Solidaridad» con las hijas

Ante la imputación de las hijas del expresidente, quiso trasladarles a ellas y a toda la familia su «empatía y solidaridad». «Esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar y que, en efecto, se pueda proclamar lo que él defiende, y es su inocencia».

Sánchez recordó que respetar el Estado de derecho es respetar la acción de la justicia y también la presunción de inocencia, tanto de Zapatero como de sus hijas y de trabajadoras del PSOE que «desgraciadamente también están inmersas en esta causa judicial». Explicó que «durante estos días» ha estado hablando con el expresidente y le ha trasladado su «ánimo personal» y su confianza en su inocencia. «Está tranquilo y, desde luego, tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del PSOE», insistió.

Preguntado sobre las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros en la tasación oficial, el jefe del Ejecutivo se remitió a las declaraciones que haya hecho o vaya a hacer el expresidente al respecto. Cuando ha hablado con él, añadió, le ha manifestado «su inocencia». «Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis», remachó.

Sánchez afirmó que todos los presidentes del Gobierno reciben regalos. Y confesó que muchas veces no sabe ni de qué obsequios se trata, porque no son entregados en reuniones bilaterales con los líderes de otros países. Son regalos que, continuó, se hacen por «representación institucional», en señal de «reconocimiento o amistad» al país, en este caso a España.

Pidió además ser conscientes de que la España del 2007, cuando gobernaba Zapatero, no es la del 2026 y que «afortunadamente» después se ha regulado la cuestión de los regalos.