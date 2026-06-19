Sánchez defiende a Zapatero y sostiene que «cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa tras la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. OLIVIER HOSLET / EFE

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reiteró este viernes su respaldo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como imputado ante el juez José Luis Calama. Tras asistir a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, Sánchez expresó su confianza «en su inocencia», así como su «respeto a la Justicia». Sánchez matizó, sin embargo, sus declaraciones del pasado jueves, cuando indicó que la España del año 2007 no es la del 2026, dando así por hecho que Zapatero recibió las joyas valoradas en 1,3 millones de euros en el año 2007, cuando era presidente del Gobierno, a pesar de que el propio expresidente rechazó ante el juez cualquier aclaración sobre el origen de esas alhajas.

«Yo no estoy dando por bueno nada. Lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos» a un presidente del Gobierno, indicando que la culpa de que se pronunciara en ese sentido es de la prensa y también suya por hacerle caso a los periodistas y pronunciarse sobre «hipótesis».

En lo que sí se reafirmó es en que tanto él como el resto de presidentes del Gobierno españoles, a los que citó por su nombre, han recibido regalos de mandatarios extranjeros. Destacó que fue Zapatero «quien hizo ese marco legal precisamente para regular y registrar esos regalos» gracias a «una mayoría progresista liderada por el PSOE».

Preguntado sobre si él considera que Zapatero debería haber devuelto ese regalo, como hizo el exministro Miguel Sebastián, y si él mismo se plantearía devolver las joyas en caso de encontrarse en la misma situación que el expresidente del Gobierno, Sánchez contestó que esa es una pregunta que tiene que responder el presidente Zapatero.

«Yo le puedo contar lo que es mi experiencia, para lo que valga. Cuando uno viaja recibe regalos de los cuales uno no tiene constancia hasta que uno regresa a Madrid. Esto no es llegar a una capital X o Y y que tú sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así», sostuvo, dando a entender ahora que el regalo de Zapatero se habría producido en el extranjero, sin que el exjefe del Gobierno fuera consciente de ello en un primer momento.

«Dentro de la legislación»

«Son intercambios que se dan, de presentes, dentro de la legislación que enmarca este tipo de regalos, que son símbolo del respeto hacia las instituciones que visitan ese país y símbolo de hermandad entre esos países. Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008 con la ley del buen gobierno. Y hay registros sobre esos regalos oficiales», abundó el presidente.

El Gobierno de Zapatero aprobó en realidad en el año 2005 el Código de Buen Gobierno, que establecía que cualquier cargo público debía rechazar regalos que excedieran lo que pudiera considerarse una «cortesía», aunque se trataba de una norma que no conllevaba sanciones.

Sánchez recordó que Zapatero expresó su respeto a la acción de la justicia, pidió «confianza en su inocencia» y proclamó esa inocencia. «Y yo, como presidente del Gobierno, pero sobre todo como secretario general del PSOE, confío en su inocencia, respeto a la justicia y proclamo el derecho constitucional a la presunción de inocencia y, desde el punto de vista personal, manifiesto mi empatía con una situación que imagino difícil que estará viviendo en este caso con la imputación de sus hijas», concluyó.