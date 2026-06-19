El PSOE critica el silencio de Feijoo sobre la pareja de Ayuso: «No se atreve a decir nada porque sabe cómo terminó Casado»

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso Rodrigo Jimenez | EFE

El PSOE ha criticado el «silencio» del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, con las investigaciones judiciales a la pareja de la presidenta madrileña por presunta corrupción en los negocios, señalando que «no se atreve a decir nada» porque sabe «cómo terminó» su antecesor en el cargo, Pablo Casado. En declaraciones a Las mañanas de RNE, recogidas por Europa Press, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha afeado que el caso que afecta a Alberto González Amador «no tiene nombre», a la vez que ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso que «no solo está trabajando» por la «privatización de lo público a costa de los madrileños», sino por un «un modelo de negocio familiar» donde la pareja de la presidenta madrileña facturaba «millonadas».

«Eso sí que son indicios y hechos que están poniendo encima de la mesa», ha exclamado Torró, que también ha señalado la «incoherencia e hipocresía del PP mientras le exigen al PSOE «responsabilidades» por la corrupción. Dicho esto, la dirigente socialista ha defendido que su partido «actuó enseguida» expulsando a sus dos secretarios de organización «a la calle» durante la investigación judicial.

En este sentido, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también ha afeado la «hipocresía política» y las lecciones de «transparencia y dignidad» de los populares pues, a su juicio, tiene a «ministros condenados y que están en la cárcel», en referencia al Gobierno de José María Aznar, o están condenados también por corrupción. Asimismo, ha hecho mención a los informes de la UCO y la Agencia Tributaria sobre los ingresos que recibió González Amador de Quirón en tres años. En su opinión, los «4,4 millones de euros» que habría recibido el novio de la presidenta madrileña es «cuatro veces más» que el «supuesto valor» de las joyas de Zapatero.

«Cuentas transparentes y limpias»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid defendió este viernes que las cuentas del grupo Quirón con la Comunidad de Madrid son «transparentes y limpias», sin que se haya registrado «ningún tipo de cambio de ningún contratos que vienen desde el 2006 y el 2010». «No tenemos nada que ocultar», subrayó la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones a los medios en una visita al nuevo centro de salud de Fuencarral tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Alberto González Amador.

«Además, no tenemos nada que ver como administración de la Comunidad de Madrid con la relación de terceros y entre proveedores, es decir, cuentas limpias, auditadas y unos contratos que vienen de mucho antes que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera cualquier tipo de relación», ha explicado.