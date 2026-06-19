Peramato se escuda en que la trama Leire está bajo investigación judicial para esquivar las explicaciones en el Senado

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, en la comisión de Justicia del Senado Eduardo Parra | EUROPA PRESS

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, evitó referirse a las cloacas del PSOE durante su comparecencia de este viernes en el Senado por tratarse de un proceso que está todavía en proceso de investigación judicial. La máxima representante del Ministerio Fiscal se escudó en su obligación para guardar silencio respecto a todos los procedimientos en curso pese a la insistencia de las senadoras del PP y Vox, que buscaban que explicase si se han incoado expedientes para el exteniente fiscal Diego Villafañe y la exfiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López por las dos reuniones mantenidas con Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE e imputada en el caso que trata de dilucidar si hubo una trama que buscó entorpecer las investigaciones que afectan a Ferraz y al entorno del presidente del Gobierno, y con Jacobo Teijelo, abogado del exnúmero 3 del partido Santos Cerdán. «Están en trámite y estoy obligada a respetar la reserva de sumario», expresó, aunque sí reconoció que había abiertas algunas líneas de investigación dentro de la propia institución -sin llegar a dar detalles sobre cuáles en concreto-, aunque se encuentran paralizadas hasta que haya sentencia firme.

Peramato repitió, ante la insistencia de las preguntas, que no podía hacer «ningún tipo de observación». Sí expuso que, después de que el juez Santiago Pedraz solicitara información a la Fiscalía General del Estado sobre la presencia de Díez y Teijelo en la sede de la institución, habían recibido un «oficio para informar sobre determinadas personas que podrían haber acudido a la fiscalía entre abril del 2024 y junio del 2025». Ante ello, narró, se dio «traslado de la información que hemos podido tener» y apuntó a que no darán más explicaciones respecto a este asunto, y la presunta vinculación que pudo tener la trama investigada con determinadas personas del Ministerio Fiscal, a no ser que «el magistrado juez entendiera que la información recibida fuera insuficiente y trasladara las diligencias oportunas». Sentenciaba el asunto defendiendo que «no es esta la sede (en referencia al Senado) ni el momento en el que esta fiscal general del Estado va a informar sobre este asunto».

Sí se pronunció para denunciar las críticas del PP, que aseguraron que la Fiscalía General del Estado se ha convertido «en una sucursal de las cloacas más próxima al PSOE que a sus propios compañeros». Peramato calificó estas declaraciones, Peramato como «una falta de respeto absoluto hacia los más de 2.000 fiscales que hay en todo el territorio nacional». «Decir que es una trama criminal es poner el trabajo diario de todos estos profesionales a los pies de los caballos». También hizo un alegato en favor de los jueces y de todas sus resoluciones. «Es necesario mantener ese respeto. Si no estamos de acuerdo, acudimos a las vías habilitadas», señalaba.

Política de nombramientos

Vestida igual que el día de su nombramiento, la fiscala general del Estado, Teresa Peramato, comenzaba su intervención haciendo un alegato a la «independencia» del Ministerio Fiscal cuya «actuación se instala dentro del Poder Judicial», frente al poder ejecutivo y legislativo. La comparecencia, que duró más de dos horas, le sirvió para hacer un alegato de «valores, principios y transparencia» de su labor y de la propia institución, al tiempo que hacía una de la postura de «independencia» adoptada durante la imputación de Álvaro García Ortiz -por la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador- y tras su cese en el cargo.

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Peramato también defendió, pese a las críticas recibidas, sus políticas de nombramiento dentro de la propia Fiscalía General del Estado. Frente a los reproches de las senadoras del PP y de Vox, que le echaron en cara no haber mantenido en el cargo a la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, la responsable del Ministerio Fiscal sostuvo que todos los cambios realizados bajo su mandato respondía a un «análisis objetivo» basado en las «trayectorias profesionales, la experiencia acreditada y los proyectos presentados por todos los candidatos». Además, negó que haya llevado a cabo algún tipo de «purga», mientras explicaba a los parlamentarios presentes en la Comisión de Justicia que «si analizan los nombramientos que se han realizado en los mandatos anteriores, no siempre ha habido renovaciones».