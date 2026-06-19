El juez Peinado rectifica y descarta investigar a Begoña Gómez por los contratos a Barrabés
MADRID / COLPISA
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El juez notifica a primera hora de la tarde del viernes una nueva resolución en la que aclara una anterior y explica que solo abre causa por prevaricación y fraude contra el emprendedor aragonés19 jun 2026 . Actualizado a las 14:48 h.
El juez Juan Carlos Peinado rectificó a primera hora de la tarde este viernes de forma sorpresiva el alcance de la nueva pieza separada abierta dentro del caso Begoña Gómez y aclaró que no investigará a