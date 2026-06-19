El juez Peinado rectifica y descarta investigar a Begoña Gómez por los contratos a Barrabés

Almudena Santos / Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez durante su comparecencia en la comisión que la investiga en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo
Begoña Gómez durante su comparecencia en la comisión que la investiga en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo JAVIER LIZÓN | EFE

El juez notifica a primera hora de la tarde del viernes una nueva resolución en la que aclara una anterior y explica que solo abre causa por prevaricación y fraude contra el emprendedor aragonés

19 jun 2026 . Actualizado a las 14:48 h.

El juez Juan Carlos Peinado rectificó a primera hora de la tarde este viernes de forma sorpresiva el alcance de la nueva pieza separada abierta dentro del caso Begoña Gómez y aclaró que no investigará a

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