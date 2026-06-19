El juez Peinado rectifica y descarta investigar a Begoña Gómez por los contratos a Barrabés

Begoña Gómez durante su comparecencia en la comisión que la investiga en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo JAVIER LIZÓN | EFE

El juez Juan Carlos Peinado rectificó a primera hora de la tarde este viernes de forma sorpresiva el alcance de la nueva pieza separada abierta dentro del caso Begoña Gómez y aclaró que no investigará a