El juez Peinado abre una nueva investigación contra Begoña Gómez por prevaricación y fraude a la Unión Europea

Begoña Gómez durante su comparecencia en la comisión que la investiga en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo JAVIER LIZÓN | EFE

El caso Begoña Gómez suma otro frente. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada para investigar los contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los tres investigados en la causa principal junto a la esposa del presidente del Gobierno y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La decisión no afecta de momento al procedimiento del jurado, ya en la antesala del juicio oral, pero devuelve al juzgado uno de los asuntos que estuvieron en el origen de la investigación: las adjudicaciones públicas recibidas por el entorno empresarial de Barrabés tras aportar cartas de apoyo firmadas por Gómez.

La providencia, fechada el 18 de junio y a la que ha tenido acceso este periódico, llega después de que la Fiscalía Europea remitiera al juzgado un oficio del día 8. En ese escrito, el organismo europeo deja sin efecto la avocación que había hecho en su momento sobre ese bloque de hechos y traslada a Peinado documentación procedente de la Audiencia Nacional y un atestado de la UCO. El instructor ordena unirlo a la causa, dar traslado a las partes y abrir una pieza separada para investigar los hechos recogidos en esa documentación.

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En términos prácticos, Peinado abre una carpeta aparte dentro del caso. No mezcla este nuevo frente con la causa principal, en la que Begoña Gómez, Álvarez y Barrabés siguen pendientes de que el juez decida si los envía a juicio ante un jurado por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Esa decisión quedó vista tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en Plaza de Castilla. La nueva pieza va por otro carril: el de los contratos de Barrabés.

Ese bloque no es menor. Los contratos que ahora vuelven al juzgado son los expedientes de Red.es adjudicados a una UTE formada por Innova Next, sociedad del grupo de Barrabés, y The Valley Digital Business School. Uno de ellos, el expediente 014/20-ED, fue adjudicado el 30 de julio de 2021 por 7.778.926,45 euros. El segundo, el 016/20-ED, fue adjudicado el 2 de agosto de 2021 por unos 4,4 millones. En la tramitación de esos procedimientos se incorporaron cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez.

Ahí estuvo el primer núcleo político y judicial del caso. Las acusaciones sostienen que esas cartas pudieron favorecer al empresario y que la relación de Gómez con Barrabés debe analizarse junto a su papel en la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. La defensa de la esposa del presidente siempre ha negado que interviniera ante cargos públicos para lograr contratos y ha sostenido que sus cartas eran apoyos genéricos a proyectos, no a adjudicaciones concretas.

Durante meses, esa parte del caso quedó condicionada por la Fiscalía Europea, al tratarse de contratos con posible financiación comunitaria. Eso limitó la capacidad de Peinado para seguir investigando ese bloque desde su juzgado. Ahora, al quedar sin efecto aquella avocación, el instructor recupera margen para analizar si hubo irregularidades en la tramitación de esos expedientes y si esas irregularidades tienen relevancia penal.

La providencia no contiene todavía conclusiones de fondo. Peinado no imputa nuevos delitos ni dicta una resolución extensa sobre los contratos. Lo que hace es abrir pieza separada y pedir al Ministerio Fiscal que, a la vista de la resolución de la Fiscalía Europea y del atestado de la UCO, informe sobre la tipicidad de los hechos. Es decir, que diga si lo que se relata puede encajar o no en algún delito.

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La decisión llega en un momento especialmente delicado para la causa. Peinado tiene pendiente resolver si abre juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Barrabés en el procedimiento principal y si impone medidas cautelares a la esposa del presidente y a su asesora, después de que las acusaciones pidieran retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada quince días ante el juzgado. No solicitaron esas medidas contra Barrabés.

El caso queda así dividido en dos velocidades. Por un lado, la causa principal sobre la cátedra, el software Transforma TSC, la sociedad privada creada por Gómez y el papel de Cristina Álvarez, ya en el umbral del juicio con jurado. Por otro, la nueva pieza sobre las adjudicaciones públicas al entorno de Barrabés, el bloque que prendió la investigación y que ahora vuelve al juzgado de Peinado.