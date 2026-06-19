La secretaria de Zapatero le dijo a la UDEF que las joyas eran de regalos de «viajes», pero el entorno de Zapatero sitúa el obsequio en España

La Voz MADRID / LA VOZ

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Captura del informe pericial sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente Zapatero
Captura del informe pericial sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente Zapatero

El expresidente del Gobierno tiene intención de declarar de nuevo ante el juez para explicar el origen de las alhajas halladas en su despacho

19 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero transmitió al juez Calama tras su declaración como imputado que solicitará comparecer nuevamente, esta vez de forma voluntaria, dentro de una semana o diez días para explicar

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