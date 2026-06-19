La secretaria de Zapatero le dijo a la UDEF que las joyas eran de regalos de «viajes», pero el entorno de Zapatero sitúa el obsequio en España
MADRID / LA VOZ
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El expresidente del Gobierno tiene intención de declarar de nuevo ante el juez para explicar el origen de las alhajas halladas en su despacho19 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero transmitió al juez Calama tras su declaración como imputado que solicitará comparecer nuevamente, esta vez de forma voluntaria, dentro de una semana o diez días para explicar