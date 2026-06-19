La defensa cerrada de ZP de sus hijas: «Precisamente por ser quienes son, nunca han tenido un contrato público»

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de las oficinas de la empresa What The Fav, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España).
Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de las oficinas de la empresa What The Fav, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

Horas antes de la imputación de Alba y Laura, el expresidente aseguró ante Calama que su sociedad tenía una actividad real

19 jun 2026 . Actualizado a las 21:06 h.

Fue una defensa cerrada de sus hijas. De su honestidad, de su trabajo, de la actividad de su empresa. José Luis Rodríguez Zapatero la protagonizó el miércoles ante el juez José Luis Calama, unas horas antes

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