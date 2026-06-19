El Congreso debatirá la próxima semana que Sánchez se someta a una cuestión de confianza

Una vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Chema Moya | EFE

El PP consiguió este viernes que el Congreso vote la próxima semana una moción que insta a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza pero no logró sortear el veto de la Mesa de la Cámara a la exigencia de que el presidente convoque ya las elecciones, ni a la dimisión inmediata del Gobierno.

El órgano rector que dirige la socialista Francina Armengol tumbó el texto con el que los populares buscaban retratar que una mayoría parlamentaria insta a Sánchez a que llame a las urnas y que, según fuentes del grupo que dirige Ester Muñoz, recogía propuestas ya admitidas a trámite por la Mesa para dejar sin excusas a PSOE y Podemos. En concreto, la Mesa se vuelve a escudar en el artículo 112 de la Constitución, que regula la prerrogativa exclusiva del presidente del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza, para inadmitir las enmiendas presentadas por el PP y Junts al entender que la Cámara no puede inmiscuirse en esa facultad.

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Desde el primer partido de la oposición censuran el veto de la Mesa que consideran fue «arbitrario» y lo califican de «cacicada». «Una vez más, Armengol vuelve a actuar al servicio de Sánchez, plegándose a sus órdenes en lugar de velar por los intereses de todos los representantes de los españoles en la Cámara», afean desde el PP, donde celebran el nuevo éxito conseguido en su labor de oposición a Sánchez al conseguir que ya que no se decide a convocar elecciones, «considere plantear una cuestión de confianza».

El PP ya han recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión del órgano que preside Armengol, como hizo con el veto a enmiendas aprobadas en el Senado, por no permitir que el Congreso vote sobre una petición al presidente. La Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, debatirá y votará el miércoles la moción que registraron reclamando el adelanto electoral a Sánchez coincidiendo con la comparecencia a petición propia del presidente en el Congreso para hablar de los escándalos judiciales que salpican a su partido y a su entorno.

Para evitar que la formación de Carles Puigdemont, en esta ocasión, se incline por la abstención como ocurrió hace un mes en una iniciativa para reprobar al Gobierno en su conjunto y exigir al presidente que saque las urnas a la calle, los populares han incluido en su texto la enmienda de modificación que los independentistas catalanes presentaron a su texto en la Cámara Baja.

En Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que mantiene la ambición de que la legislatura dure cuatro años, pero ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones, se limitó a señalar que los Presupuestos se presentarán en el 2026 y los comicios serán en el 2027. «Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas», reiteró. Sobre esta cuestión, pocos datos de Sánchez, a pesar de la insistencia de los periodistas en intentar acotar los plazos. «La realidad es muy dinámica», se limitó a decir el presidente, que insistió en que quiere completar la legislatura.