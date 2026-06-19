Las broncas del juez del caso Plus Ultra a Zapatero: «Yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor»

«Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio». José Luis Calama marcó así una declaración que nunca dejó correr. El juez no permitió que José Luis Rodríguez Zapatero —como pretendió desde un inicio— llevara

Contenido exclusivo para suscriptores Suscríbete para seguir leyendo

y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión