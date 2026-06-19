Las broncas del juez del caso Plus Ultra a Zapatero: «Yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor»
COLPISA
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El audio revela un interrogatorio tenso en el que José Luis Calama frenó varias veces al expresidente: «Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio»19 jun 2026 . Actualizado a las 09:10 h.
«Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio». José Luis Calama marcó así una declaración que nunca dejó correr. El juez no permitió que José Luis Rodríguez Zapatero —como pretendió desde un inicio— llevara