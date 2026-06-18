Sánchez: «He hablado con Zapatero y le he trasladado mi confianza en su inocencia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su participación en el Consejo Europeo. Yves Herman | REUTERS

Pedro Sánchez ha reiterado este jueves su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero un día después de su declaración de casi tres horas ante el juez Calama y apenas unas horas después de conocerse la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional de imputar a sus hijas en el caso Plus Ultra. «He hablado con Zapatero y le he trasladado mi ánimo personal y mi confianza en su inocencia», afirmó desde Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo.

El jefe del Ejecutivo expresó además su «empatía y solidaridad» con las hijas de su antecesor y su familia y expresó su esperanza en que «todo se pueda aclarar» para que pueda «proclamar lo que él defiende, que es su inocencia». «Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo».

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El presidente alegó así mismo, en una clara crítica a la oposición, que respetar el «Estado de derecho» pasa por «respetar la acción de la justicia pero también el derecho a la presunción de inocencia. Y frente a la exigencia de PP y Vox de que convoque elecciones, argumentó que «la vida continúa» y el Ejecutivo «actúa» sacando «proyectos de ley hacia adelante».