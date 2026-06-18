Prisión provisional sin fianza para el hombre acusado de matar al logopeda de su hijo en Valencia

La Policía inspecciona la clínica de Valencia en la que el hombre mató al logopeda de su hijo EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Una jueza de Valencia decretó este jueves el ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo menor de edad en una clínica de esta ciudad y que posteriormente se entregó a la policía. Está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El ingreso en prisión del hombre, de 24 años y que se entregó el pasado lunes en la Comisaría de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre para confesar el crimen, fue decretado por la magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.15 horas del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo. Poco después, un hombre se presentaba en una comisaria de la ciudad y reconocía haber acuchillado a otro, cortándole el cuello. La Policía Nacional recuperó además el arma que supuestamente utilizó el homicida, una navaja de unos 15 centímetros que fue hallada junto al cuerpo de la víctima.

Según confirmaron fuentes policiales posteriormente, el autor confeso del crimen explicó a los agentes que había sorprendido a la víctima cuando se encontraba a solas con el menor y que este tenía los pantalones y el pañal bajados, por lo que sospechó de una posible agresión sexual y atacó al logopeda, un extremo que sigue investigando.