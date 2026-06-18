PP, Vox y Junts aprueban la moción contra el Gobierno, pero sin pedir elecciones

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante una intervención el pasado miércoles en el Senado. Víctor Lerena | EFE

El Congreso ha aprobado este jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana. La propuesta ha salido adelante por 177 síes, 164 noes y 6 abstenciones, las del PNV y Coalición Canaria.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a una moción de los populares en las que pedían que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral. Horas después, la Mesa de la institución, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

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Finalmente, se ha aprobado el texto inicial de la moción a consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre la valoración que hace de la situación de extrema debilidad para continuar la legislatura.

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Varios puntos que señalan, por ejemplo, «el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura». La moción también insta a «depurar responsabilidades» en la presunta operación que implica a cargos del Ejecutivo para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al mismo, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que pese a que el texto que se quería introducir en la moción no ha sido incluido, en la votación la Cámara realmente iba a decidir sobre elecciones. «Todos los españoles saben que cuando los grupos políticos estemos votando, va a salir que haya una convocatoria electoral», ha afirmado.