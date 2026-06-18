Miguel Ángel Rodríguez, tras el asunto González Amador, dice que la Agencia Tributaria «debería ser dinamitada»

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. SERGIO PÉREZ | EFE

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un mensaje en redes sociales este jueves por la tarde con el fin de criticar a la Agencia Tributaria. Este escrito se ha producido el mismo día que El Diario ha publicado un documento de Hacienda según el cual Alberto González Amador, pareja sentimental de Ayuso, ingresó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre el 2021 y el 2023 mediante dos empresas. Este período coincide con que en el que Ayuso ya presidía la autonomía.

Rodríguez publicó un mensaje en X que menciona a la cabecera El País: «EL PAÍS lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá'lante»”. Durante la conversación con el citado diario, el sujeto aseguró que la Agencia Tributaria «debería ser dinamitada».

Esta postura choca frontalmente con los datos de la Agencia Tributaria, cuyo informe señala que González Amador percibió de Quirón Prevención un millón de euros en el 2021, cerca de dos millones en el 2022 y 1,4 millones en el 2023, los tres ejercicios investigados. En el informe mencionado, Hacienda pide al magistrado encargado de la investigación que suspenda el proceso inspector contra las dos sociedades, al entender que puede estar conectado con la causa penal en la que el empresario figura como imputado por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.