«Mañana Zapatero interviene directamente. Intentará que nos den permisos sin intervenir la Embajada de España»

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional J.J.Guillen | Efe

Los mensajes remitidos por EE.UU. incluyen una presunta agenda secreta del expresidente en Venezuela, revelan el contacto directo de la trama con Delcy Rodríguez y hablan de «vuelos autorizados sin nota diplomática»

18 jun 2026 . Actualizado a las 11:32 h.

Las conversaciones remitidas por Estados Unidos al juez José Luis Calama no se limitan al rescate de Plus Ultra ni a los mensajes más conocidos sobre la SEPI. La última partida de Homeland Security Investigations incorporada

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