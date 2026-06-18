«Mañana Zapatero interviene directamente. Intentará que nos den permisos sin intervenir la Embajada de España»
MADRID / COLPISA
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Los mensajes remitidos por EE.UU. incluyen una presunta agenda secreta del expresidente en Venezuela, revelan el contacto directo de la trama con Delcy Rodríguez y hablan de «vuelos autorizados sin nota diplomática»18 jun 2026 . Actualizado a las 11:32 h.
Las conversaciones remitidas por Estados Unidos al juez José Luis Calama no se limitan al rescate de Plus Ultra ni a los mensajes más conocidos sobre la SEPI. La última partida de Homeland Security Investigations incorporada