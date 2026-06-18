Hacienda investiga a un directivo del Quirón por la comisión que compartió con el novio de Ayuso

La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, saliendo del juzgado. Rodrigo Jiménez | EFE

Hacienda remitió en febrero pasado al juez de Madrid que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, un informe en el que detallaba que había abierto una investigación tributaria contra el directivo del grupo Quirón Salud, Fernando Camino, como presunto beneficiario de una comisión de 500.000 euros en una compraventa de mascarillas superior a los dos millones. La Agencia Tributaria comunicó al instructor Antonio Viejo esta actuación fiscal porque entendía que este tiene preferencia para investigarlo por la vía penal.

La sospecha reside en que González Amador le pagó esa cantidad a Camino en diciembre del 2020, simulando supuestamente una operación de compraventa de una empresa de belleza de la mujer de este, como favor por haberle dejado intermediar en plena pandemia por una partida de mascarillas con la mercantil Mape, para la que trabajaba entonces Camino.

Se desconoce si el juez ha aceptado esta investigación tributaria, aunque hasta la fecha Camino no está investigado en el procedimiento por el presunto soborno, pero sí su esposa, la farmacéutica Gloria Carrasco, dueña de la citada mercantil de estética sin valor contable por la que Amador pagó ese medio millón de euros.

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Los inspectores de Hacienda iniciaron sus actuaciones el 12 de junio del 2025 y el juzgado recibió la comunicación el 10 de febrero del 2026. La semana pasada este juez autorizó a la Guardia Civil a rastrear las cuentas de Amador y Carrasco, pero no aceptó la petición del instituto armado de indagar la información tributaria y de la seguridad social de ambos porque consideraba que había que proceder escalonadamente.

González Amador ganó en el 2020 dos millones por intermediar en una compraventa de 40 millones entre la proveedora de mascarillas, la catalana FCS, y la compradora, la gallega Mape. Camino era consejero de esta última empresa. En diciembre de ese año, se produjo el pago sospechoso de medio millón de euros a Carrasco, la esposa de Camino. Amador adquirió la empresa de estética Círculo de Belleza, que tenía como sede la farmacia de esta en un pueblo de León y como materiales unas máquinas ya amortizadas.

Vínculo laboral

Amador declaró en el juzgado que compró esa compañía por los contactos comerciales de Carrasco con otras farmacias. Supuestamente iba a montar un proyecto de covid seguro en las farmacias, pero finalmente destinó esa nueva sociedad a su actividad de siempre, las auditorías sanitarias. Camino y Amador han hecho negocios desde hace más de una década.

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La pareja de Ayuso era un auditor de calidad que prestaba servicio para la empresa donde Camino era el máximo responsable, la Fraternidad Muprespa, dedicada a la prevención de riesgos laborales. En 2016, cuando Camino asciende a la cúpula de Quirón Prevención, Amador creó su propia consultora de calidad, Maxwell Cremona. Desde entonces recibió contratos anuales para auditar la calidad de este gigante de la sanidad privada.