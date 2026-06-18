Feijoo asegura que los presuntos casos de corrupción del Gobierno «tienen atónita a Europa»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante su viaje a Bruselas. Partido Popular | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este jueves que el Gobierno generó sorpresa en la Unión Europea por sus presuntos casos de corrupción. «Yo no soy el que habla mal de España en Europa, es el Gobierno de España el que tiene atónita a Europa», destacó el jefe de la oposición en una rueda de prensa en Bruselas. Feijoo, además, aseguró que percibe cierta «preocupación» entre los socios europeos por la situación política nacional y destacó que varios dirigentes políticos del entorno comunitario le han preguntado por este asunto. El líder de la oposición lamentó tener que dar explicaciones sobre «la ola de corrupción que está viviendo la política española».

«Hay líderes del partido que me han llamado para pedirme una explicación y una descripción de los sumarios que se van agotando en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Extremadura o en la Audiencia Provincial de Madrid o en otros juzgados de instrucción», afirmó el dirigente del PP.

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Feijoo admitió sentir «vergüenza» por la imagen que, a su juicio, proyecta España en el exterior debido a estos casos. «Se me cae la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción de toda Europa», declaró, antes de insistir en que también le avergüenza que dirigentes europeos le pregunten por «la ola de corrupción que está viviendo la política española».

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«Sánchez y Zapatero son las dos personas que más han deteriorado la imagen de España en Europa y lo que mancha a España es lo que hace el Gobierno, no lo que lamentablemente tiene que describir el líder de la oposición», aseguró Feijoo. Finalmente, avanzó que trasladará a los líderes europeos que comprende «su preocupación por nuestro país», al tiempo que defenderá que España «es mucho mejor que el Gobierno que padece» y que un futuro cambio político permitirá «regenerar las instituciones» y «reconstruir el Estado de derecho».

Por otro lado, el secretario general del partido conservador, Miguel Tellado, destacó que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no aclaró «absolutamente nada» en su comparecencia ante el juez por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas intervenidas en su despacho. Según resaltó, «todo el mundo estaba expectante» pero «no resolvió ninguna de las preguntas» que se hacen los españoles. Lo mismo estimó la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, que destacó que Zapatero no aclaró nada y que «hay muchos indicios para continuar el proceso».