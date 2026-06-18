El exministro de Trabajo, Jesús Caldera, contradice a Sebastián y afirma que él no recibió regalos ni joyas

Jesús Caldera en un acto en Viveiro, en el 2012 PEPA LOSADA

El exministro socialista Jesús Caldera, que lideró la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que no tenía «el más mínimo conocimiento» sobre los regalos en joyas que habría recibido supuestamente el expresidente en su etapa en el Ejecutivo y ha exigido que se den «todas las informaciones y explicaciones» por el «bien de todos los progresistas en España».

En declaraciones a La hora de La 1 (TVE), recogidas por Europa Press, Caldera también ha negado que él recibiera regalos cuando dirigía el Ministerio de Trabajo entre los años el 2004 y el 2008, a la vez que ha dicho desconocer si «el rey de Arabia Saudí» se los ofreció a Zapatero y se recibieron «como una muestra de representación». «Creo que no habría delito, pero todo hay que probarlo, por eso soy el primero que exijo que se den todas las informaciones y explicaciones por el bien de José Luis Rodríguez Zapatero», ha indicado Caldera, que también ha señalado que «no tenía el más mínimo conocimiento» de estos regalos.

Las palabras de Caldera contrastan con las declaraciones realizadas a un programa televisivo por el también exministro de Zapatero, Miguel Sebastián. El extitular de Industria salió en defensa del expresidente del Gobierno y relató públicamente una experiencia personal que vivió durante un viaje oficial a Arabia Saudí en el 2008, cuando él mismo recibió un regalo que contenía joyas. Sebastián ha explicado que nunca creyó que ni él ni Zapatero fueran los únicos altos cargos españoles en recibir este tipo de presentes protocolarios por parte de la monarquía saudí.

El exministro recordó que el episodio ocurrió apenas tres meses después de asumir la cartera de Industria: «Fue en un viaje en el 2008 que no estaba en agenda. Yo llevaba menos de tres meses en el ministerio. Era un fin de semana, me ofrecieron el Falcon y fui a Arabia Saudí para asistir a esa reunión de ministros de Energía en Yeda». Según su relato, el regalo llegó cuando la delegación española ya regresaba a España: «Cuando volvíamos en el vuelo de vuelta, un emisario real trajo un paquete y era una cartera. Como yo ya tenía una, se la ofrecí a uno de mis colaboradores y cuando ya estábamos en pleno vuelo me dijo que dentro de la cartera había joyas».

Sebastián asegura que nunca se quedó con ellas y que informó inmediatamente al ministerio: «Esas joyas están en una vitrina en el ministerio expuestas desde el 2008. Son una pulsera de esmeraldas, diamantes, un reloj... Yo no tengo ni idea de la valoración de estas joyas. Yo avisé al ministerio porque nunca pensé en el valor que puedan tener estas joyas», dijo.

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Caldera, por su parte, recordó que, en su etapa, fue a África Occidental, al tener competencias en migración, para «buscar acuerdos de repatriación en condiciones humanitarias y autorizados por los jueces para los inmigrantes irregulares», frente a lo que quiere hacer ahora, según ha denunciado, la Unión Europea. En estos viajes oficiales, ha relatado, los países pedían ayuda y no le entregaban nada como compensación, por lo que ha negado que recibiera ningún regalo. «A mí nadie me dio jamás nada, sino que lo que hacían era pedir ayuda a un país ya desarrollado como España», ha explicado, sobre su experiencia personal.

Conducta ética

En este contexto, Caldera ha declarado que con Zapatero se aprobó en el 2005 un Código de Buen Gobierno sobre «conductas éticas» que «no estaba regulado legalmente si tú recibías un regalo valiosísimo y no lo devolvías». «Eso no constituía un delito penal, pero sí constituía una infracción», ha aclarado el exministro, que ha vuelto a insistir en reclamar explicaciones por si se vulneró aquella norma. «Si esto fuera así, sería el primero en criticarlo», dijo.

No obstante, Caldera lamentó que en el Parlamento español se haya condenado a Zapatero «antes de antes de que el juez lo escuchara» en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional. «Esto es una auténtica transgresión del Estado de derecho y se volverá en contra de ellos también y en contra de la democracia española», ha advertido. Así, se mostró confiado en que el expresidente socialista «pueda explicar y demostrar su inocencia». «Yo creo en ella, pero creo que hay que explicar algunas cosas a fondo», zanjó.