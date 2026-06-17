La defensa de Granados alega que el exconsejero del PP era «objeto de caza» en la Púnica y pide su absolución

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (i) a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid el pasado 4 de junio donde se aborda la recta final del juicio del caso Púnica por supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre los años 2004 y 2013. Chema Moya | EFE

El abogado Javier Vasallo pidió en el juicio del caso Púnica la absolución del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados al estimar que está acusado porque era el «objeto de caza» en este caso de corrupción política relacionada con el PP sin que haya pruebas contra él.

Durante su informe final en la vista, Javier Vasallo estimó «absurdo» que se le haya hecho pasar en esta causa a su representado como «el todopoderoso que estaba en todo lo relacionado con la Comunidad de Madrid por encima de la presidenta, Esperanza Aguirre, y del vicepresidente, Ignacio González, porque todo lo que era Púnica era Granados», destacó. La Audiencia Nacional reanudó este miércoles el juicio, en el que se sientan en el banquillo Francisco Granados y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, según recoge Efe.

Están acusados de contratación irregular para actos de fiestas locales entre los años 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music. Su dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados desde la época en la que este era alcalde de Valdemoro (Madrid), según la Fiscalía, que pidió tres años de prisión para el exconsejero por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en contratación pública.

Este miércoles, siguieron exponiendo sus informes finales los abogados defensores de los acusados, que pidieron la absolución para todos, entre ellos el letrado de Granados.

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«Todo valía contra él»

El letrado Javier Vasallo acusó de falta de rigor las acusaciones contra Granados y alegó que «todo valía contra él porque había que justificar los dos años y nueve meses que estuvo en prisión provisional, un récord». «Han pasado procedimientos desde el año 2014 de distinta índole política en los que ningún político sufrió dos años y nueve meses de prisión preventiva», añadió. El letrado agradeció a la fiscala «haber tenido la valentía» de retirar la acusación contra Granados en relación con las adjudicaciones del Ayuntamiento de Ciempozuelos, aunque estimó que también debió hacerlo respecto a las de Valdemoro. Al respecto, recordó que todos los testigos coincidieron en que, desde que Granados dejó la alcaldía de Valdemoro en el 2003, «no participó en nada» del ayuntamiento ni influyó para beneficiar a José Luis Huerta en adjudicaciones.

Vasallo consideró que si la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad de Madrid creen que el contrato de la subvención era ilegal «debieron acusar» en todo caso al entonces consejero de Cultura, Santiago Fisas.