Bolaños y Marlaska niegan injerencias y vinculación con la trama de Leire Díez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en el pleno del Congreso de los Diputados, este miércoles en Madrid. Víctor Lerena | EFE

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el titular de Justicia, Félix Bolaños, negaron cualquier vinculación con la presunta trama liderada por la exmilitante del PSOE Leire Díez, principal imputada en la causa en la Audiencia Nacional que investiga si la exconcejala intervino para torpedear acciones policiales y judiciales que afectaban al Ejecutivo y al que fue su partido. «No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia; actúan bajo la dirección de fiscales y jueces, y serán fiscales y jueces los que determinen», remarcó este miércoles en el Congreso Marlaska, magistrado en excedencia, que comparecía a petición del PP. El ministro aseguró que se investiga una «cloaca por hechos muy graves, pero ajenos al Gobierno y al Ministerio del Interior».

El PP insistió en remarcar las contradicciones en sus declaraciones recientes. Marlaska ejerce una defensa cerrada de la labor de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. El 28 de mayo, aseguró que la responsable del instituto armado no se había reunido con Díez. «La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona». Sin embargo, el sumario de la UCO reflejó al menos tres reuniones. En su declaración en el Senado, la propia González confirmó que se había tomado dos cafés con la exconcejala socialista.

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«Usted es mucho peor que Leire: ella no fue nunca juez, nunca luchó contra la delincuencia y nunca encarnó una regeneración. Ella era cloaca desde el principio y usted se vendió a la cloaca a cambio de traicionar todo lo que fue», le recriminó la diputada del PP por Ourense, Ana Vázquez.

Marlaska, por su parte, rechazó que su Gobierno ejerciera injerencias en el desempeño del instituto armado. «No creo que haya escuchado usted de ningún agente de la Guardia Civil y en concreto de la UCO que haya existido alguna interferencia. Más bien todo lo contrario», destacó. El apellido de Marlaska aparece escrito en la libreta de Díez que figura en un informe de la Unidad Central Operativa: «Marlaska y el SE están pillados por la UCO».

Por su parte, Félix Bolaños reivindicó que «las instituciones del Estado han funcionado sin injerencias». Además, recogió el guante de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, para estar de acuerdo con ella en que «la cloaca no ha funcionado». Bolaños desvincula esta presunta trama de la labor de su Gobierno y su partido. Su afirmación no convenció al diputado del PP Elías Bendodo: «Usted hacía por arriba lo que Leire hacía por abajo». Bolaños acusó al parlamentario popular de difamarlo en el Pleno de la Cámara Baja.

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Agentes de la UCO registraron el pasado 9 de junio, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la sede del Ministerio de Justicia. Buscaban datos y pruebas sobre el expediente de nacionalización del ex viceministro venezolano —en la etapa de Hugo Chávez— Nervis Villalobos.

Según la documentación de la UCO, Díez contactó con el primer abogado de Koldo García, Ismael Oliver, para tratar de resolver la nacionalización de Villalobos. «Ya se me ha escapado ayer Félix», le comunicó en uno de estos mensajes, aunque los agentes no determinan que se trate con total certeza del ministro de Justicia.