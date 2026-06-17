Una banda de violines y algunos insultos para recibir al primer expresidente del Gobierno imputado

Un grupo de manifestantes, a la entrada de la Audiencia Nacional con pancartas en contra del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS

Una banda de violines y chelos. Una pancarta con las caras de Zapatero, Sánchez y Maduro. Un camión en el que se podían leer consignas contra el expresidente del Gobierno y el PSOE. Una fila enorme de cámaras y decenas de periodistas. Todo estaba preparado desde primera hora de la mañana de este miércoles, a las puertas de la Audiencia Nacional, para la llegada del que fue jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 y que, a lo largo de los dos mandatos que lleva hasta ahora Pedro Sánchez, se ha convertido en una de las grandes banderas del socialismo frente a las investigaciones y casos judiciales que han ido surgiendo. Una «jornada histórica», la de ver a un exgobernante declarando como imputado ante la Audiencia Nacional, que nadie quería perderse.

A las 8.00 horas, llegaban los primeros manifestantes. Cinco personas portaban una pancarta gigante con las caras de Sánchez, Zapatero y Maduro, junto a las que se podía leer la palabra «criminales». Y aunque intentaron acercarse a la puerta por la que iba a entrar el expresidente, los agentes de la Policía Nacional que acordonaban la zona, les obligaron a retirarse a un punto de la Plaza De la Villa en el que no supusiesen un obstáculo. Minutos más tarde, hacía acto de presencia una banda de violines.

El abogado del PP, Alberto Durán -encargado de liderar la ofensiva de la acusación popular-, era el primero en llegar hasta la sede de la Audiencia Nacional. La inquietud empezaba a tomar el ambiente cuando cruzó la puerta de entrada el letrado encargado de la defensa del expresidente, Víctor Moreno Catena. A partir de ahí, comenzaba la cuenta atrás para presenciar la imagen más esperada del día. Todos los presentes miraban, con cierta impaciencia, sus relojes. También la barrera de acceso para los vehículos, que cada vez que se levantaba, subía un nivel más los nervios.

Finalmente, a las 8.49 horas, hacía acto de presencia el gran protagonista de la jornada, el expresidente del Gobierno. Justo cuando Zapatero salía del coche y se giraba para saludar, a modo superestrella, uno de los manifestantes allí presentes logró colarse en la zona habilitada para la prensa para espetar varios insultos y calificativos. «Sinvergüenza», «criminal» y «chorizo», son algunos de los que vociferó.

Ya con Zapatero en el interior de la sede judicial, y a la espera de que diese comienzo la sesión, se acercaron aún más manifestantes, con pancartas y banderas de España. No llegaban a la decena, pero todas ellas se asentaron a las puertas de la Audiencia Nacional para continuar lanzando incansablemente sus proclamas. Y a las afueras del recinto, la vida continuaba con normalidad, aunque pocos podían evitar comentar el hecho de que el expresidente del Gobierno estuviese respondiendo a las preguntas del juez José Luis Calama y de su propio abogado -rehusó hacer lo propio a las cuestiones que le fuesen planteadas por parte de la fiscal anticorrupción, Elena Lorente-. «¿Qué pasa aquí, que hay tantas cámaras?», preguntaba una mujer que paseaba por la calle Génova, colindante con el edificio en el que se celebraba la sesión. «¡Hombre, pues que declara Zapatero!», le respondía su acompañante.

Tras las cuatro horas en las que el expresidente trató de desvincularse de los hechos delictivos que el juez le imputa, y durante las que persistieron los gritos de unos pocos manifestantes que resistieron al calor, volvieron los nervios. «¿Por qué puerta va a salir?», se preguntaban algunos de los presentes. Y aunque todos apostaban a que sería por la principal, la misma por la que había accedido a los juzgados, finalmente lo hizo por la contraria. Una marea de cámaras, colocadas lo más cerca posible de la puerta de entrada, corrieron en cuanto vieron que el coche encargado de recogerle arrancaba el motor y se acercaba hacia el lado opuesto. Pocos objetivos fueron los que lograron captar el momento en el que, finalmente, abandonaba la Plaza de la Villa de París, colindante con la calle Génova.